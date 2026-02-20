Peto mesto Daniela Skerla na peti etapi dirke po ZAE

Openski kolesar Daniel Skerl je zasedel peto mesto na peti etapi dirke po Združenih arabskih emiratih. S tem je 22-letni sprinter ekipe Bahrain Victorious prišel do tretje uvrstitve med prvo peterico na dirkah serije World Tour v karieri. Pred tem mu je to uspelo dvakrat na lanski dirki po Guangšiju na Kitajskem, ko je osvojil eno četrto in eno peto mesto. Na profesionalni ravni je bila sicer Skerlova najboljši dosežek drugo mesto na drugi etapi letošnje dirke AlUla Tour konec januarja, ko je zaostal le za Jonathanom Milanom.

Milan je bil najboljši tudi danes, potem ko je slavil že na včerajšnji četrti etapi. Furlanski sprinter moštva Lidl Trek je na cilju 168 km dolge preizkušnje s startom in ciljem v Dubaju ugnal Norvežana Erlenda Blikro (Uno-X Mobility) in Italijana Mattea Malucellija (XDS Astana Team). Pred Skerla se je na četrto mesto uvrstil izkušeni 37-letni Slovenec Luka Mezgec (Team Jayco AlUla).

Skupno vodstvo na dirki je ubranil Skerlov moštveni sotekmovalec Italijan Antonio Tiberi, ki je osvojil sredino tretjo etapo, ki se je končala z vzponom na Džebel Mobra. Do konca dirke po ZAE sta še dve etapi. Odločilna za skupni seštevek bo jutrišnja s ciljnim vzponom na Dežebel Hafeet (168 km), v nedeljo pa kolesarje čaka še sklepna ravninska etapa s startom in ciljem v Abu Dabiju (149 km), kjer bo imel Skerl še eno priložnost za vidno uvrstitev.