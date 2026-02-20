Četrt stoletja zaščitnega zakona

Letos obeležujemo 25. obletnico zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji. Gre za ključni trenutek, ki je Slovencem v Italiji dal pravno osnovo za koriščenje narodnih in jezikovnih pravic, ki omogočajo nadaljnji razvoj v družbenem kontekstu Furlanije - Julijske krajine. Ravno slednja uživa status dežele s posebnim statutom zaradi prisotnosti treh jezikovni manjšin: Furlanov, Nemcev in Slovencev. Dežela FJK je tudi na podlagi državnega zaščitnega zakona pripravila lasten deželni zakon za zaščito slovenske narodne skupnosti, ki živi na Tržaškem, Goriškem in Videmskem.

Oba zakona sta med sabo povezana predvsem na področju financiranja uporabe slovenskega jezika v javnih upravah, dodeljevanja sredstev slovenskim ustanovam in organizacijam ter spodbujanju razvoja na tistem območju videmske pokrajine, kjer so zgodovinsko prisotni Slovenci. Krožek Anton Gregorčič bo 25-letnico sprejetja zakona 38/2001 obeležil v ponedeljek, 23. februarja, ob 18. uri v Trgovskem domu v Gorici. O izvajanju zaščitnega zakona in o izzivih za prihodnost bodo spregovorili dosedanji predsednik paritetnega odbora Marko Jarc, deželni predsednik stranke Slovenska skupnost Damijan Terpin, deželni svetnik SSk Marko Pisani in predsednik SSO Walter Bandelj.