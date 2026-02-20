Med 18.000 prostovoljci na olimpijskih igrah tudi Slovenci iz Italije

Da na zimskih olimpijskih igrah Milan Cortina 2026 poteka vse tako kot bi moralo, skrbi tudi 18.000 prostovoljcev, ki imajo na različnih prizoriščih najrazličnejše naloge. Med več kot 130.000 posamezniki, ki so se prijavili, da bi svoj prosti čas namenili olimpijskim igram, so tudi Slovenci iz Italije. Pogovorili smo se z nekaterimi od njih, ki so bili izbrani in so zadolžitve dobili na različnejših koncih. Openka Helena Štoka dela v olimpijski vasi v Cortini d’Ampezzo, Veronika Sosič z Opčin in Daniele Braini iz Štandreža sta tam voznika, Rudi Balzano iz Nabrežine pa je voznik v dolini Fiemme. Vsi štirje so z nami delili svoje vtise o izkušnji, ki so jo označili za enkratno.

Učiteljica Helena Štoka dela kot prostovoljka v olimpijski vasi. Prijavila sem se malo za šalo, malo zares. Med opcijami, kje želim delati, pa sem označila olimpijsko vas v Cortini ali stezo za bob. Naposled so me izbrali za olimpijsko vas,« je pojasnila prostovoljka.

Daniele Braini iz Štandreža, ki sicer živi v Podgori, se je kot prostovoljec prijavil, potem ko so ga k temu spodbudili, ko je bil prostovoljec na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici leta 2023. »Ni me zanimalo, na kateri poziciji bom delal, dovolj da ne v uradu, ker sem bil celo življenje bančnik,« je povedal sveži upokojenec.

Openka Veronika Sosič, študentka arhitekture, je že ob prijavi najavila, da je pripravljena tudi voziti in si je želela te zadolžitve. Tudi ona je peljala različne športnike, trenerje in delegacije ter televizijske tehnike.

Zobozdravnik Rudi Balzano iz Nabrežine pa je voznik na prizorišču tekem v smučarskih skokih in tekih v dolini Fiemme. »Naloga mi je zelo všeč, ker sem spoznal veliko ljudi. S prostovoljci smo lepa skupinica. Tudi mi si izmenjujemo značke,« je pojasnil.