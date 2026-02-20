Luka Koper lani presegla pričakovano rast

Luka Koper je na ravni skupine lani pridelala 380,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2024 in 13 odstotkov več od poslovnega načrta. Rast je bila predvsem posledica večjega pretovora kontejnerjev in avtomobilov ter višjih prihodkov iz skladiščnin. Čisti dobiček se je zvišal za 35 odstotkov na 81,5 milijona evrov. Poslovanje je tudi občutno preseglo načrte. Rezultate o lanskem poslovanju so včeraj objavili na spletni strani Ljubljanske borze. Kljub izzivom, ki so jih prinesli nestabilno svetovno gospodarstvo, trgovinska negotovost ter spremenljive dobavne poti - vključno z omejeno plovbo po Rdečem morju in Sueškem prekopu - se je Luka Koper po navedbah vodstva s prilagajanjem in aktivnim iskanjem novih poslovnih priložnosti odzvala uspešno.

Obsežni investicijski cikel

Pretovor blaga je bil sicer s 23 milijoni ton na ravni načrtovanih količin in doseženega pretovora leto pred tem. Je pa pretovor kontejnerjev z 1.272.161 kontejnerskimi enotami postavil nov rekord ter je bil 12 odstotkov višji kot v letu 2024 in devet odstotkov nad načrti. Rast je bila po pojasnilih Luke dosežena predvsem zaradi novih poslov, povezanih z oskrbo proizvodnih obratov na zalednih trgih, ter prestrukturiranja ladijskih servisov iz Daljnega vzhoda in Sredozemlja. V pristanišču so pretovorili 914.817 avtomobilov, kar je tri odstotke več kot v letu 2024 in tudi od načrtovanih količin. Rasti sta botrovala predvsem povečan uvoz vozil kitajskih proizvajalcev in rastoč izvoz v sredozemske države.

V sklopu trenutnega obsežnega investicijskega cikla so v Luki od večjih naložb zaključili gradnjo objekta potniškega terminala in gasilskega doma, prvo fazo ureditve novih površin za skladiščenje avtomobilov in prenove hladilnice za hitro pokvarljivo blago, ureditev manipulativnih površin za skladiščenje polnih kontejnerjev, dograditev tehnološkega sistema za dodajanje bio komponente v jet gorivo ter nabavo štirih novih RTG-dvigal.