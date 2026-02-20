SloVolley začel končnico z zmago

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Mariano 3:1 (25:23, 25:17, 25:27, 25:16)

SloVolley ZKB: Bulfon 29, Castellani 1, Jerič 5, Komjanc 8, Sutter 6, Terpin 12, Margarito (L1) Dessanti (L2), Bensa 0, Micali 4, Segre 0, Vattovaz 0, Vremec 0. Trener: Ambrož Peterlin.

V četrtek so odbojkarji SloVolleyja ZKB začeli svojo pot v končnici za napredovanje in jo zaključili z vsemi tremi osvojenimi točkami, čeprav so povsem po nepotrebnem nasprotniku oddali set. Prvi niz je bil dokaj izenačen, ceprav je bil SloVolley ZKB stalno v vodstvu in so ga nasprotniki le skušali ujeti. Drugi je bil povsem enosmeren in domači igralci niso nikoli dovolili, da bi jih nasprotnik resneje ogrozil, čeprav se mu je stalno skušal upirati. Vse je kazalo, da bo tekme kmalu konec, saj so v tretjem setu igralci SloVolleyja ZKB vodili že s 15:7, ko so nasprotniki začeli igrati na vse ali nič, bili zelo borbeni v obrambi, forsirali so servis, kar je precej zbegalo domače igralce. Zgrešeni servisi so prispevali svoje (to je bila največja šibka točka naše ekipe, saj so jih zgrešili med tekmo kar 17), in v zelo izenačeni končnici, ko se ekipi nikakor nista mogli odlepiti ena od druge, so več srece imeli igralci iz Mariana. Ta hladna prha je Peterlinove varovance »zbudila« in po začetnem izenačenju v zadnjem setu so takoj vzpostavili pravilno razmerje sil in nasprotniki kljub dobri volji niso mogli ničesar več.

Trener Ambrož Peterlin: » V tem delu vse ekipe začnejo z ničle in povsem normalno je, da vsi proti boljšim nasprotnikom igrajo maksimalno, kar velja tudi za Mariano. Zelo dobro so servirali, bili zelo zagrizeni, kar se jim je obrestovalo z osvojitvijo seta. Mi si napak ne smemo dovoliti, a danes je bila pomembna zgolj zmaga in tri točke, kar smo tudi dosegli.«