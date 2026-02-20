Zaključna slovesnost v veronski Areni v znamenju kulture

Italija se bo po dobrih dveh tednih tekmovanj in podeljenih 116 kompletih medalj v nedeljo poslovila kot gostiteljica zimskih olimpijskih iger 2026. Olimpijski ogenj bo ugasnil, olimpijsko zastavo pa bodo prevzeli predstavniki francoskih Alp, ki bodo igre gostile čez štiri leta. Zaključno slovesnost bo zaznamovala bogata italijanska kultura.

Prireditev v veronski Areni bo z glasbo povezala italijansko kulturo in zimski športni spektakel, so sporočili organizatorji iger. Na istem prizorišču bo nato 6. marca odprtje paraolimpijskih iger.

Slovesnost z naslovom Lepota v akciji bo po navedbah organizatorjev poklon »lepoti v gibanju, ki jo najdemo v športu, se odraža v umetnosti, se rojeva iz človeških odnosov in se oblikuje na prizoriščih, ki gostijo igre«.

Gledalci lahko pričakujejo preplet opere, glasbe, plesa, filma, oblikovanja in najsodobnejših tehnologij. Glasba bo nato potovala onkraj zidov Arene do trga Bra ter operne hiše Teatro Filarmonico, kjer bosta orkester in zbor igrala do zadnjega trenutka iger.

Ena od zvezd zaključne slovesnosti v znamenitem amfiteatru bo italijanski pevec Achille Lauro, ki velja za enega najbolj prepoznavnih italijanskih sodobnih umetnikov. Lauro sicer stanuje v Rimu, a je bil rojen v Veroni. Med nastopajočimi naj bi bila tudi italijanski baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte.

Na igrah, ki jih gostita Milano in Cortina, sodeluje približno 2900 športnikov iz več kot 90 držav. Tisti, ki še ne bodo odpotovali domov, se bodo pred koncem zaključne slovesnosti zbrali na odru, zatem bo olimpijski ogenj, ki je simbol enotnosti in prijateljstva med državami, ugasnil.

»Italija je v teh dneh v središču mednarodne pozornosti in svetu predstavlja svojo odličnost,« je dejal pomočnik umetniškega direktorja Stefano Trespidi. »V manj kot tednu dni bo Arena očarala pet celin. Ponosen sem, da bo naše gledališče prizorišče olimpijskih slovesnosti,« je povedal.

Kreativni direktor obeh prireditev Marco Balich je ponosen, da »bo Arena v Veroni postala naslednje prizorišče praznovanja športa in vrednot, ki ga podpirajo«.