Philipsen zmagovalec sprinterske etape

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Orleansa do Saint-Amand-Montronda (187,3 km) je bil prepričljivo najboljši v sprintu glavnine. V skupnem vodstvu je še naprej slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Pogačar ima pred zahtevnejšo sredo 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), 1:15 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ter 1:36 pred četrtouvrščenim rojakom Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Vodilni kolesar na dirki je ciljno črto prečkal kot 29. v času glavnine, Roglič pa 40.

Današnja etapa je bila povsem mirna brez pravih pobegov. Edinega so uprizorili trije Belgijci, a se je hitro končal že v prvi tretjini etape. Ekipe sprinterjev so hitro nevtralizirale dogajanje na trasi in skušale svoje najboljše kolesarje pripeljati v položaj za zmago.

Najmočnejši je bil 26-letni Philipsen, ki je bil že pred tem na 111. izdaji Toura blizu zmagi. Tokrat je imel po odličnem delu Nizozemca Mathieuja van der Poela na koncu več kot dolžino kolesa naskoka pred drugouvrščenim Eritrejcem Biniamom Girmayem (Intermarche-Wanty). Tretji je bil Nemec Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).