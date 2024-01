Po devetih zmagah Breg KO

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Romana – Breg 2:1 (2:1)

Strelec: 35′ M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Andreasi, Renar (Carbone), Frangini, Čermelj (F. Spinelli), Nigris, Ceglie, Udovicich, Sabadin, Delvecchio (Istrice), M. D’Alesio. Trener: Biloslavo.

Po devetih zaporednih zmagah je Breg utrpel poraz v Tržiču proti na lestvici nižje postavljeni Romani. Na težkem igrišču so se bolje znašli gostitelji, ki so izkoristili telesno premoč. Sicer pa je bila tekma izenačena, a nogometaši Romane so bolje izkoristili ustvarjene priložnosti. Breg čaka v prihodnjem krogu v soboto derbi v Dolini proti Costalungi.

Costalunga – Sovodnje 1:2 (0:1)

Strelca: 18. Formisano, 80. M. Juren 11-m

Sovodnje: Zanier, Baldassi (Žibernik), Simčič (Umek), Rijavec, Feri, Petejan, Marassi (A. Juren), Černe, Formisano (Predan), Kožuh (Čavdek), M. Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so s težkega tržaškega gostovanja odnesli domov tri zlata vredne točke v boju za obstanek. Po hudem boju za premagali trdoživo Costalungo. Gostje so v prvem polčasu povedli s Formisanom, ki je izkoristil lepo podajo Martina Jurna. Tržaška ekipa je uspela izenačiti v drugem polčasu, ko jim je sodnik dosodil najstrožjo kazen. A reakcija sovodenjskih belo-modrih je bila hitra in tudi ućinkvita. Martin Juren sin je izboril enajstmetrovko in jo nato tudi uspešno izvedel.

Mladost – San Giovanni 0:5 (0:2)

Mladost: Gergolet, F. Juren, Bensa, D. Trevisan, Mauri, Novak, Soban, R. Faidiga, Cernic (Vižintin), Vera, A. Marušič (Devetak). Trener: Arrisicato.

Mladost se je v Doberdobu upirala tržaškemu San Giovanniju, ki pa je že po prvem polčasu vodil z 2:0. V drugem polčasu je moral mladi vratar Mladosti Gergolet pobrati še tri žoge iz svoje mreže.

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Primorje 1924 5:1 (3:0)

Strelec za Primorje: Ciobanu

Primorje 1924: Milloch, Fraja, Rovina, Lago, Gaudenzi, Destradi, Ciobanu, Paoletti, Lo Nigro, Kopinšek, Spalletti.

Primorje je bilo povsem brez moči proti tržaški ekipi Campanelle. Ekipa proseškega društva je na igrišču pri Svetem Sergiju v Trstu prejela kar pet golov.

Primorec 1966 – ISM Gradisca 0:5 (0:3)

Primorec: A. Bagattin, Celardi, Sartoretto,De Sio, Giani (Mattera), Menozzi (Vesco), Bagattin (Leone, D. Pazzaglini (Kaurin), Varzaru (Stojimirović), Di Donato, Sadik.

Kljub temu da se je trebensko moštvo okrepilo z nekaterii novimi igralci, so proti ekipi ISM Gradisca utrpeli nov visok poraz. Prejeli so namreč pet zadetkov in tako skupno v tem prvenstvu doslej vknjižili negativni obračun na 79 golov. Dali pa so jih le sedem. Še naprej ostajajo na predzadnjem mestu lestvice.

CGS – Zarja 1:2 (1:0)

Strelca: 52. Formigoni, 76. Lucchesi

Zarja: Savi, Čufar, Stocca Kralj, Danese, Matassi, Lucchesi, Kočič, Laknori, Racman, Russo, Formigoni. Trener; F. Lakoseljac.