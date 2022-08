Po podaljšku boljši od Srbov

Slovenska košarkarska reprezentanca je zabeležila novo zmago v okviru priprav na evropsko prvenstvo. V Stožicah je po podaljšku premagala Srbijo s 97:92 (17:21, 45:42, 67:65, 86:86). Za Slovenijo je to peta zmaga v prav toliko nastopih, priložnost za stoodstotni izkupiček v pripravah na branjenje zlate medalje iz Istanbula 2017 pa bo imela v soboto, ko se bo v Celju srečala s Hrvaško. Najboljši strelci Slovenije pred 12.000 gledalci so bili Luka Dončić s 34 točkami ter Mike Tobey in Klemen Prepelič, ki sta jih zbrala po 16. Slovenijo že naslednji teden čakata prvi tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 - v četrtek v Celju proti Estoniji in v nedeljo v Münchnu z Nemčijo, evropsko prvenstvo v Kölnu pa bo odprla 1. septembra tekma proti Litvi.