Mladi openski kolesar Daniel Skerl (letnik 2003) je včeraj prvič kolesaril na slovitem velodromu v Montichiariju pri Brescii, kjer že nekaj let trenirajo italijanski reprezentanti. Tukaj sta med drugimi svoje mednarodne uspehe zgradila olimpijski prvak v Riu Elia Viviani in večkratni svetovni prvak Filippo Ganna. Skerl, ki je letos kot mladinec iz matičnega kluba Cycling Team Friuli prestopil v ekipo UC Pordenone, je opravil testiranja pod budnim očesom državnega selektorja Marca Ville. Treninga sta se udeležila le dva mladinca (poleg Skerla še njegov moštveni kolega Bryan Olivo), osem je bilo mlajših članov (U23), dva pa kolesarja kategorije elite (Michele Scartezzini in Francesco Lamon, ki sta že osvajala kolajne na evropskih in svetovnih prvenstvih).

»Bila je res zelo lepa izkušnja. Prvič sem kolesaril na modernem velodromu z leseno podlago, predvsem pa sem prvič uporabil kolo za dirkanje na velodromu,« je po povratku domov dejal 17-letni Skerl. »Nekaj časa sem potreboval, da sem se privadil na kolo z direktnim prenosom in brez zavor. Nato pa sem užival in kolesaril po svojih najboljših močeh,« je dodal. Trening je trajal skoraj štiri ure, selektor Villa pa je kolesarje testiral na različnih razdaljah, ki so značilne za dirkanje na velodromu. Skerl je dosegel zelo dobre čase, tako da mu je Villa že sporočil, da ga bo v kratkem spet povabil v Montichiari.