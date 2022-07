Pogačar tretji za Van Aertom in Matthewsom

Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Doleja v Franciji do švicarske Lozane (186,3 km) je član Jumbo-Visme prehitel Avstralca Michaela Matthewsa na drugem mestu in slovenskega asa Tadeja Pogačarja na tretjem. Primož Roglič je bil štirinajsti. Preostali trije Slovenci, Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), niso prišli v cilj s prvo skupino, v kateri je bilo 26 kolesarjev.

Z novimi štirimi bonifikacijskimi sekundami je Pogačar (UAE Team Emirates) še nekoliko povišal prednost v skupnem seštevku in ima sedaj 39 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Britanec Geraint Thomas iz ekipe Ineos Grenadiers pa zaostaja 1:14 minute.