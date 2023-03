Pogačar z etapno zmago prevzel vodstvo na dirki Pariz-Nica

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec četrte etape na dirki Pariz-Nica. Na ciljnem vzponu je ugnal Francoza Davida Gauduja (Groupama-FDJ) in Švicarja Gina Mädra (Bahrain-Victorious) ter prevzel rumeno majico vodilnega na preizkušnji. Za Pogačarja je bila to 52. zmaga v karieri in šesta letos, potem ko je prejšnjih pet pretekli mesec slavil na španskih cestah.

V skupnem seštevku je 24-letni slovenski as z desetega napredoval na prvo mesto. Na drugo je z zaostankom 10 sekund napredoval Gaudu, tretji pa je po novem Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ki zaostaja že 44 sekund. Zmagovalec lanske dirke po Franciji je tokrat končal na šestem mestu s 43 sekundami zaostanka.

V četrtek bo na sporedu peta etapa od Saint-Symphoriena-sur-Coisa do Saint-Paul-Trois-Chateauxja (212,4 km). Ta naj ne bi prinesla večjih premikov v skupnem seštevku, bo pa okoli 55 km pred ciljem možnost za bonifikacijske sekunde na vrhu krajšega vzpona.