Pogodbo je proslavil, kot se spodobi

Kot se za športnika in zvezdnika njegovega kova spodobi, je Luka Dončić podpis bajne 207 milijonov dolarjev vredne pogodbe s košarkarskim klubom Dallas Mavericks proslavil z nepozabno gala večerjo in zabavo. Petletno najvišjo pogodbo v slovenski športni zgodovini je 22-letnik proslavil v Dvorcu Zemono v Vipavi. Po poročanju časopisa Slovenske novice je Dončića s soigralci in njihovimi partnericami razvajal šef Tomaž Kavčič. V Gostilni pri Lojzetu, ki je lani prejela tudi eno Michelinovo zvezdico, so na slavnostni večerji med drugimi sedeli Jaka Blažič, Luka Rupnik in drugi slovenski reprezentanti, ki so v Tokiu na olimpijskih igrah dosegli četrto mesto. Zabave pa se je udeležil tudi podjetnik Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericksov. Ameriški milijarder, ki ga navdušuje slovenska rujna kapljica, se je na včerajšnji tiskovni konferenci pošalil, da vino po navadi naroča kar v zabojih.