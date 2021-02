»Pogrešamo tekme, a preveč je neznank in nesmislov«

V petek je Jadran uradno napovedal, da se v letošnji sezoni ne bo udeležil C-lige gold. Trenutne okoliščine so še vedno preveč negotove, tako da je na končno odločitev o odpovedi vplivalo več faktorjev. Trener Andrea Mura stoodstotno podpira potezo Jadranovega vodstva.

Kaj je privedlo do odpovedi, če pustimo ob strani organizacijske in finančne težave ter se osredotočimo le na ekipo?

Čeprav imamo vsi željo po igranju, pogrešamo tekme in tekmovalnost in že pet tednov vestno treniramo, smo se odpovedali prvenstvu, saj je preveč odprtih vprašanj. Igranje v teh pogojih in s takimi priporočili je pravi nesmisel. Tu ne gre le za brise, pač pa za vse možne zaplete. Morebitne okužbe bi negativno vplivale na vsakdanje življenje, saj vendarle nismo profesionalci. Ko smo začeli s treningi, so bili fantje zelo navdušeni. Ko pa je zveza izdala nova priporočila in smo se o tem pogovorili, so oni prvi izrazili svoje pomisleke. V določeni meri so me presenetili, saj sem pričakoval, da bi vendarle radi igrali. Svoje košarkarje pa popolnoma razumem in podpiram odločitev, ki smo jo sprejeli soglasno.

Še naprej boste redno trenirali. Kakšne cilje ste si zadali?

Radi bi ohranili čim višjo formo in spet vzpostavili določen ritem dela. Želimo si tudi fizičnega in tehničnega napredka. Upam, da bo zveza izpeljala kakšen turnir v deželi, drugače bomo sami skušali organizirati kakšno prijateljsko tekmo. Jasno pa je, da tekmovalnega ritma ne bomo tako zlahka pridobili.