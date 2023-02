Pomembna zmaga Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Brian Lignano 1:2 (0:2)

Strelci: 15. Deana, 41. Alessio, 91. Spetič

Sistiana Sesljan: Tortolo, Tomasetig (Dussi), Almberger, Madotto (Loggia), Crosato, Zlatič, Francioli (E. Colja), Disnan, Spetič, Ghersetti (Gotter), D. Colja (Germani). Trener: Godeas.

Sesljanski "delfini" so odigrali enega slabših prvih polčasev v sezoni, zaradi česar so na koncu plačali hud davek. "Ko nasprotniku dovoliš, da se razigra in da popolnoma obvlada situacijo, ni opravičila. V drugem polčasu smo reagirali. Ustvarili smo nekaj lepih priložnosti za gol, a bilo je preprozno. Zadeli smo čisto na koncu tekme," je po tekmi dejal trener Sesljana Denis Godeas, ki je spet imel na razpolago okrnjeno postavo. V vratih je igral Tortolo, ki je dres s številko ena oblekel v sili razmer, saj je Colonna zbolel, pomožni vratar pa je bil službeno odsoten.

Juventina – Maniago Vajont 1:0 (1:0)

Strelec: 41. Martinović 11-m

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Černe, De Cecco, Tuan, Colonna, Piscopo, Martinović, Hoti, Goz (Selva). Trener: Bernardo.

Tri izjemno pomembne točke v boju za miren obstanek. Juventina je na domačem igrišču premagala Maniago Vajont, ki zaseda mesta v zgornjem delu lestvice. Juventina je tudi tokrat igrala s precej okrnjeno postavo, saj je spisek poškodovanih zelo dolg. Zaradi tega je trener Sante Bernardo opravil le eno menjavo. Zmagoviti gol je v prvem polčasu po strelu iz enajstih metrov zadel Dino Martinović. Najstrožjo kazen je izsilil De Cecco. Ključni dogodek se je zgodil v drugem polčasu, ko je vratar Juventine Gregoris ubranil enajstmetrovko Maniaga. Pravzaprav je Gregoris kazenski strel kapetana Rovereda ubranil dvakrat, saj je po prvem strelu sodnik dosodil, da je treba strel ponoviti.

Codroipo – Kras Repen 3:3 (2:3)

Strelci: 20. Ruffo (C), 22. Raugna, 30. Perić, 37. Mallardo (C), 41. Rajčević, 78. Rizzi (C)

Kras Repen: Zitani, Lukač (od 62. Poropat), Racanelli, Dekovic, Dukić, Rajčević, Raugna, Perić (od 68. Autiero), Paliaga, Kocman (od 60. Catera), Pitacco. Trener: Kneževič.

Kras je bil v Codroipu zelo blizu pomembne zmage, ki bi prav gotovo dvignila moralo rdeče-belih, a v zadnjem delu srečanja je domačinom uspelo izenačiti. Kneževičevi fantje so tokrat igrali dobro in v drugem polčasu so tudi zadeli dve vratnici (Perić in Dukić). Prvi je sicer povedel Codroipo. A Krasova reakcija je bila hitra in Raugna je izenačil po samih dveh minutah. Do konca polčasa so padli še trije goli. Gostje so povedli s Perićem, a Krasov vratar Zitani je moral kmalu še drugič pobrati žogo iz svoje mreže. Tik pred odmorom je za tretji Krasov gol poskrbel Rajčević. V drugem polčasu so gostje iz Repna še naprejn ustvarili številne priložnosti za gol. A v polno so zadeli domačini, ki so tako izsilili delitev točk. A neodločen izid ni v veliko pomoč Krasu, ki ostaja na dnu lestvice elitne lige.

1. AMATERSKA LIGA

ISM Gradisca – Zarja 2:2 (1:1)

Srelca: 30. Kočič 11-m; 51. Reggente

Zarja: Bagattin, Čufar (Stocca Kralj), Rizzotto, Calzi, Gavrić (Casciano), Škabar, Racman, Miniussi (Malalan), Reggente (Di Donato), Kočič, Gozdan. Trener: Jurincich.

Zarja bi v Gradišču nujno za obstanek v 1. AL potrebovala tri točke, zadovoliti pa se je morala z neodločenim izidom. Slab pristop, nekatere zamujene priložnosti za gol in napake v obrambi so bile za goste usodne. Vseeno pa je Zarja do zadnjih minut srečanja vodila z 2:1 z goloma, ki sta ju dosegla Kočič iz enajstmetrovke in Reggente. Prav v končnici pa je veteran, 50-letnik Predrag Arčaba (je tudi trener ekipe), ki je v akciji po kotu usmeril z glavo žogo v mrežo.

Sovodnje – Fiumicello 1:2 (0:1)

Strelec: 85. Simčič

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Feri (Umek), Rijavec, Petejan, Ribolica, Semolič (Predan), Čavdek (Visintin), M. Juren (Kocjan), Klančič, Simčič. Trener: Trangoni.

Res škoda, saj bi lahko nogometašin Sovodenj vodilnemu Fiumicellu iztrgali vsaj točko. Gostitelji so igrali povezano in napadalno. Ustvarili so veliko priložnosti za gol. Že v prvem polčasu bi lahko stanje izenačili, v začetku drugega dela tekme sodnik ni dosodil čiste enajstmetrovke v korist gostiteljev. Iz iste akcije so gostje v protinapadu dosegli drugi zadeetek. Sovodenjski ekipi je uspelo s Simčičem zmanjšati zaosanek na 1:2. Bilo pa je prepozno, da bi stanje izenačili.

2. AMATERSKA LIGA

Muglia – Vesna 1:4 (1:2)

Strelci: M. Vidali, Marchesan, M. Vidali, Ndiaye

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, Marturano, J. Košuta (Veronesi), Cociani (Vidoni), Ndiaye (Špeh), Marchesan, M. Vidali (Likar), Montebugnoli, Antonič (Masia). Trener Daris.

Kriška Vesna je brez večjih težav ugnala miljsko Muglio, ki zaseda mesta v spodnjem delu lestvice. Gostitelji so se upirali le v prvem polčasu. V drugem delu so se razigrali gostje, ki bi lahko dosegli še kak gol.

Turriaco – Primorje 1924 1:0 (0:0)

Primorje: Milloch, Paoletti (Patti), Zudettich (Canziani), Suppani, Spadoni, Trajković (Cipriani), Poccecco, Giampiccolo (Villa), Saule, Di Gregorio, Grego. Trener: Graziano.

Primorje se je iz Turjaka vrnilo brez točke, a trener Nicola Graziano je bil vseeno zadovoljen: "Končno smo pokazali določen napredek v igri. Turriaco je zadel v 30. minuti drugega polčasa po podaji s kota, ko nismo bili zbrani. Prepričan sem, da bomo v nadaljevanju sezone napredovali in da bomo osvojili kako pomembno zmago," je dejal trener Graziano.

Muggia – Breg 4:2 (1:2)

Strelca: 12. Del Vecchio, 42. Abatangelo 11-m

Breg: Blasevich, Savino (Calabrese), Spinelli, Pllana (J. Čermelj), Frangini, Delvecchio (Succi), Capraro, Udovicich, Abatangelo (M. D'Alesio), S. Nigris, Sabadin (Carbone). Trener: Bertucci.

Breg je vodil že z 2:0, nato pa so domačini, ki so prvi na lestvici, pred odmorom zmanjšali zaostanek. V drugem delu je Muggia, ki je glavni favorit za napredovanje v 1. AL, zadela še tri gole. Za Breg je bila zadnja priložnost, da drži še odprt boj za prvo mesto. Po zmagi so se Muggii na stežaj odprla vrata za napredovanje v višjo ligo.