Pomembna zmaga Juventine, Kras izpadel

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Codroipo 2:1 (1:1)

Strelci: 32. Ruffo (C), 45. Disnan, 75. Zlatič

Sistiana Sesljan: Colonna, Francioli, Alberger, Madotto, Streinhauser, Zlatič, L. Crosato, Disnan, Schiavon, Germani, E. Colja. Trener: Godeas.

V prvem polčasu je Codroipo igral za odtenek bolje in je v Vižovljah povedel, a tik pred odhodom v slačilnice jeDisnan uspel izenačiti. V drugem polčasu so domačini prevzeli pobudo v svoje roke in so uspeli z Janom Zlatičem zadeti zmagoviti gol. Sistiana Sesljan bo konec tedna igral že v petek, ko ga čaka gostovanje pri ekipi Fiume Bannia.

Zaule – Kras Repen 3:2 (1:1)

Strelci: 11. in 58. 11-m Cofone (Z), 31. Paliaga, 48. Lombardi (Z), 94. Pitacco

Kras Repen: Zitani, Sancin, Degrassi, Catera, Dukić, Rajčević, Raugna, Dekovic, Paliaga, Perić, Kocman. Trener: Kneževič.

Po porazu v Miljah proti ekipi Zaule je Kras Repen tudi matematično izpadel v nižjo ligo.

Pro Fagagna – Juventina 1:2 (0:0)

Strelci: 61. Cassin (F), 68. Selva, 85. Racca

Juventina: Piazze Vicini, Furlani, Tuan, De Cecco, Zanon, Černe, Cuca (Colonna Romano), Piscopo, Martinović (Selva), Hoti (Garić), Goz (Racca). Trener: Bernardo.

Juventina je v Fagagni dosegla zelo pomembno zmago v boju za obstanek. Gostitelji so povedli, a reakcija štandreških rdeče-belih je bila silovita. Zmagoviti gol je zadel kapetan Racca v 85. minuti.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec – Ol3 3:2 (0:2)

Strelci: 53. Hoti, 70. Lo Perfido, 93. Curzolo

Primorec: S. Furlan, Ferro, Ferluga (Kuniqi), Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola, Zaro (Ačić), Hoti, Lo Perfido, Schiavon (Iadanza). Trener: M. Campo.

Rdeč karton: Giovannini.

Nogometaši Primorca so po prvem polčasu izgubljali z 2:0. V drugem polčasu se je slika na igrišču popolnoma spremenila in Primorec je prevzel pobudo v svoje roke. Campovi fantje so najprej s Hotijem in Lo Perfidom (zelo lep gol v obratu) izenačili, nato pa so v sodnikovem dodatku dosegli še zmagoviti gol.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – TS Victory Academy 0:0

Mladost: Gon, Lavrenčič, Peric, F. Mucci, Negrin (Candusso), Tabai, Ocretti, Petronio (Pelos), Milan, S. Mucci, Di Giorgio. Trener: R. Veneziano.

Mladost je proti tržaški ekipi iztrgala pomembno točko.

Azzurra – Zarja 2:0 (1:0)

Zarja: Flego, Čufar, Luca Carli, Matassi (Radetič), Gavrić, Loris Carli (Crevatin), Malalan, Mazzarino, Rizzotto (Casciano), Kočič, Di Donato. Trener: Lakoseljac.

Zarja se je z goriškega gostovanja vrnila praznih rok. Poraz proti Azzurri je nogometaše bazovskega kluba pahnil še bolj proti nižji ligi.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Primorje 1924 6:0 (2:0)

Strelci: 25. in 45. Antonič, 67. avtogol, 85. in 90. Corossi, 80. M. Vidali​​​​​​

Vesna: T. Kosuta, M. Colja, Pertot (Renar), Veronesi (Likar), Vidoni (M. Vidali), Ciociani, Marchesan, J. Košuta, K. Vidali (Corossi), Montebugnoli, Antonič (Čuk). Trener: Daris

Primorje: Pahor, Paoletti, Zudettich, Spadoni, Suppani, Di Gregorio, Pocecco, Giampiccolo, Saule, Muccio Crasso, Hatzakis. Trener: Graziano.

Derbi v Križu je bil povsem enosmeren. Vesna je stalno držala vajeti igre vs vojih rokah in je zadela kar šest golov.

Breg – Poggio 6:0 (2:0)

Strelci: 8. Abatangelo, 18. D’Alesio; 72. M. Sabadin, 75. Abatangelo, 85. Sabadin, 86. M. D’Alesio

Breg: Sorrentino, Andreasi (Nigris), Carbone, Pllana (Calabrese), Čermelj, Marchio (Succi), M. D’Alesio, Delvecchio, Sabadin, Nigris, Abatangelo (Madrussani). Trener: Bertucci.