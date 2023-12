NOGOMET

ELITNA LIGA

Tolmezzo Carnia – Sistiana Sesljan 1:2 (0:2)

Strelci: 10. M. Crosato, 38. Blasizza, 71. Nagostinis (T)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, M. Crosato, Almberger, Vasques, Blasizza, Gotter (Loggia, E. Colja), L. Crosato, Disnan, Liut, Francioli, Schiavon (Dall’Ozzo). Trener: Godeas.

Rdeč karton: 35. M. Crosato

Sesljanski delfini so na gostovanju v Tolmeču dosegli izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. Rumeno-modri so vodili z 2:0, četudi so slabih 70 minut igrali z možem manj.