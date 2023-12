Popravni izpiti za Juventino in Sistiano Sesljan

Nogometaši v deželnih amaterskih prvenstvih se bodo vsaj za kak teden oddahnili, četudi odmor ne bo pretirano dolg. V promocijski, 1. in 2. amaterski ligi so zadnji krog v koledarskem letu 2023 odigrali v nedeljo,m 17. decembra. Zadnji krog prvega dela prvenstva v elitni ligi pa je bil na sporedu še v soboto, ko sta na igrišče stopili Juventina in Sistiana Sesljan.

Po sobotnem 17. krogu je v elitni ligi povsem jasno, da je edini kandidat za neposredno napredovanje v višjo ligo BrianLignano, pri katerem igra Beneški Slovenec Mattia Codromaz. Furlanska ekipa ima deset točk prednosti pred prvim zasledovalcem Sanvitesejem, ki ga je v soboto zaustavila Juventina (1:1). Tretji zasledovalec je novinec v ligi Tolmezzo, ki pa ga je v soboto premagal Sistiana Sesljan. Od drugih ekip je morda v igri za drugo mesto najbolje opremljena Pro Gorizia trenerja Luigina Sandrina, pri kateri igra tudi Sovodenjc Patrik Sambo. Pro Gorizia je doslej igrala zelo nihajoče. Drugi na lestvici bo konec maja in začetek junija igral državni play-off.

Bolj napeto bo v spodnjem delu lestvice, kjer se bosta za obstanek potegovali obe ekipi slovenskih društev. V promocijsko ligo bo neposredno izpadla zadnjeuvrščena ekipa, drugi dve pa po play-outu. Ekipa, ki se bo uvrstila na 13. mesto, bo neposredno rešena. 14., 15., 16. in 17. na lestvici pa jih čaka končnica za obstanek. V poštev bo prišla tudi točkovna razlika na lestvici. Na primer: če bo 17. na lestvici imela sedem ali več točk zaostanka za 14., se bo višjeuvrščena ekipa rešila brez igranja dodatnih tekem. Podobno velja za 15. in 16. na lestvici. Zadnji krog elitne lige bo na sporedu 12. maja.

Celoten članek si lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika