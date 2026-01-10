Poraz Bora, Kontovel in Dom OK

KOŠARKA

C-LIGA

Bor Radenska – Ormelle 58:77 (14:25, 30:37, 41:56)

Bor: Lo Duca 2 (-, 1::4, -), Brancati 11 (3:5, 4:6, -), Vasiljević 12 (1:3, 1:2, 3:8), Fonda nv, Comar 8 (15, 2:9, 1:3), Giustolisi 3 (1:1, 1:1, -), D. Zettin nv, Gallocchio 2 (2:2, 0:1, 0:2), Sommariva nv, Maurel 2 (-, 1:3, -), Finatti 8 (1:2, 2:3, 1:5), Medizza 10 (2:9, 4:8, -). Trener: Krčalić.

Ekipa Ormelle je bila za košarkarje prehud zalogaj, saj so bili gostje boljši na vseh igralnih pozicijah. Borovci so si privoščili preveč napak: veliko je bilo izgubljenih žog ter zgrešenih prostioh metov (11:27). Navijači Bora so prvič videli na delu srbskega košarkarja Strahinjo Vasiljevića, ki je zbral 12 točk. Po dolgem času je spet igral tudi Medizza. Žal pa se je poškodoval Daniel Maurel, ki si je zvil levi gleženj. Bor čaka v soboto še ena tekma. Na domačem igrišču bodo Krčaličevi fantje danes (v soboto) igrali ob 20.30 proti tretji sili prvenstva, ekipi Caorle.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Santos – Kontovel 62:66

Kontovel: Mattiassich 14 (-, 4:9, 2:5), De Petris 21 (11:17, 5:9, -), Škerl 18 (5:5, 5:7, 1:4), S. Regent 6 (2:4, 2:4, 0:1), Daneu 4 (0:2, 2:7, 0:5), Glavina nv, Rocchetti 0 (-, 0:2, -), G. Regent 0, Bellettini 3 (1:2, 1:3, -), Salvi 0 (-, 0:3, -). Trener: Peric.

V prvem polčasu so košarkarji Kontovela stalno vodili in prvi del zaključili z desetimi točkami prednosti. Pravi polom pa so gostje tvegali v zadnji četrtini, ko so popustili na celotni črti in so igrali zelo zmedeno. Izgubili so številne žoge in zgrešili celo serijo prostih metov, ki bi jim bili na koncu lahko usodni. »Konec dober in vse dobro,« je po tekmi dejal trener Francesco Peric, ki pa sploh ni bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Athletismo 74:70 (20:14, 38:41, 48:62)

Dom: D. Abrami 23, Devetta 0, G. Zavadlav 4, Makuc nv, Bernetič 10, Urdih 2, P. Abrami 0, L. Pahor 8, Bressan 6, Calzavara nv, Paulin 4, Rossmann 20. Trener: Bonetti.

Domovci ostajajo še naprej neporaženi. Athletismo se je sicer enakovredno boril košarkarjem trenerja Bonettija, ki pa so na koncu prevladali z odličnimi nastopi kapetana Abramija, Rosmana ter Bernetiča.