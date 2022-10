Poraz odbojkarjev združene ekipe

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

CUS TS – SloVolley ZKB 3:1 (27:29, 25:18, 25:19, 25:19)

SloVolley ZKB: Hlede 2, Gianeselli 5, Cotič 17, Kosmina 15, Kante 5, Komjanc 11, Cobello 0, Čavdek 0, Margarito (L), Terpin nv. Trener: Manià.

Triestina Volley – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (25:15, 23:25, 25:19, 25:16)

Sloga Tabor: Trento 10, Castellani 2, Riccobon 5, Stefani 1, Skilitsis 5, Jerič12, Smeraldi (L1), Manià 0, Vremec 0, Kralj 0, Mesar 0, Milič 3, Grassi 1, Dessanti (L2). Trener: Berlot.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Pordenone Volley 2:3 (25:23, 15:25, 26:24, 13:25, 14:16)

Soča: Černic, Persoglia, Makuc, Miklus, Venuti, Hlede, Vižintin, Cotič, Devetta, Juren, Čavdek, Boškin. Trener: Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Volley Club 3:1 (25:18, 24:26, 26:24, 25:21)

Zalet ZKB: Giurda 4, Ilaria Misciali 10, Francesca Misciali 27, Stergonšek 9, Vattovaz 4, Winkler 11, Lovriha (L1), Rapotec (L2), Grilanc 0, Furlan 1, Kneipp, Surian 1, Tromba. Trener: Nicholas Privileggi.

V uvodni tekmi sezone sta si v tržaškem derbiju stala nasproti dve dokaj podobni ekipi: obe sta v primerjavi z lansko sezono precej pomlajeni, mladim igralkam stojijo ob strani nekatere bolj izkušene odbojkarice, obe tudi odlikuje odlična obramba, tako da smo lahko gledali celo serijo obrambnih potez, pri katerih žoga nikakor ni padla na tla. Pa še zanimivost: nasproti sta si stali tudi sestri Vattovaz, Demi v ekipi Zaleta ZKB, sedem let mlajša Mila pa pri Volley Clubu. Obe sta podajačici in obe sta zelo dobro vodili svojo ekipo. Tekma je bila vseskozi zelo izenačena, igralke so zaigrale izredno zagrizeno in požrtvovalno in očitno je bilo, da si zmage želijo tako ene kot druge. Prvi set so dokaj lahko osvojile zaletovke, ki so povedle tudi v drugem, a se Volley Club ni dal: ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, čisto na koncu pa se je sreča nasmehnila gostjam. Tudi naslednji niz je bil napet, Zalet je bil v rahli prednosti skoraj ves čas, povedel s 24:23, Volley Club je izenačil, na koncu pa so bile zaletovke boljše. To jim je dalo še dodatnega elana, da so v velikem slogu začele tudi v četrtem setu, takoj prevzele pobudo, povedle z 22:14 in 24:18, ko je Volley Club še zadnjič poskušal ogroziti našo ekipo, a so igralke strnile vrste in dosegle odločilno točko. Trener Nicholas Privileggi je bil seveda po tekmi zadovoljen: »Prva tekma in prve tri točke, kar je zelo spodbudno. Starejše in mlajše igralke so se zelo dobro 'ujelè, pozna se poletno delo in zavzetost na treningih. Ekipa ima pa še veliko rezerve in možnosti za napredovanje, tako da srčno upam, da nas čaka lepo prvenstvo.« (inka)