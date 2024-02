Poraza za močno okrnjeno Mladost in za Sovodnje proti vodilni Muggii 2020

Mladost – Isonzo San Pier 0:12 (0:6)

Mladost: Picotti (D. Dreassi), Lakovič, M. Dreassi, Trevisan, Mauri (Devetak), Argentin, Gerin, Faidiga, Vižintin, Vera, Terpin. Trener: Arrisicato.

Močno okrnjena Mladost je bila v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga nogometne 1. amaterske lige nemočna proti tretjeuvrščeni ekipi Isonzo San Pier. Končni izid popolnoma enosmernega dvoboja v Doberdobu je bil 0:12. Gostje so šestkrat zatresli mrežo domačinov že v prvem polčasu, prav toliko krat pa še v drugem. V postavi Mladosti je bila odsotna večina nogometašev, ki so raje izbrali nastop na sprevodu Kraškega pusta na Opčinah, kot da bi pomagali soigralcem na igrišču. Včeraj so se tako na doberdobski zelenici zvrstili poškodovani in oboleli nogometaši, celo tekmo pa je odigral 53-letni Max Argentin, ki je sicer športni vodja Mladosti. Ravno Argentin je bil zelo kritičen do tistih nogometašev, ki so včeraj raje izbrali pustni sprevod kot tekmo.

Muggia 2020 – Sovodnje 2:0 (0:0)

Sovodnje: Zanier, Umek, Simčič (Markovič), Rijavec, Feri (Maugeri), Petejan, A. Juren (Predan), Černe, Klančič (Čavdek), Kožuh. M. Juren. Trener: Trangoni.

Izključen: Černe (dvojni opomin)

Nogometaši Sovodenj so v gosteh z 2:0 klonili proti vodilni Muggii 2020, v sovodenjskem taboru pa so bili po koncu tekme upravičeno jezni s končnim razpletom. Tarča ostrih kritik je bil predvsem sodnik, ki je močno oškodoval sovodenjsko enajsterico. »V nogometu sem že več kot 40 let, tako slabega in pristranskega sojenja pa še nisem videl,« je bil oster športni vodja Marko Fajt. Že v prvem polčasu bi moral sodnik izključiti domačega nogometaša, ki je nepravilno zaustavil Martina Jurna v protinapadu. Podobna situacija se je nato ponovila tudi v drugi polovici tekme.

Sovodenjci so sicer ves čas imeli vajeti igre v svojih rokah in si priigrali kar šest zrelih priložnosti za zadetek, po tri v vsakem polčasu. Domačini so prvi zadetek dosegli sredi drugega polčasa po zelo sporni sodniški odločitvi (in posledični izključitvi Černeta zaradi ugovarjanja), drugega pa v izteku tekme s strelom z razdalje. »Tekma je bila groba in to le zaradi napačnega sodniškega pristopa. Ob vsem tem smo bili spet tarča vsem znane protislovenske psovke. Večkrat jo je izrekel branilec Muggie 2020, slišati pa jo je bilo tudi z domače klopi. Res sramotno,« je še dejal Fajt.