»Poškodbo sem premostila tako fizično kot mentalno«

Enaindvajsetletna goriška košarkarica Anna Turel tudi v letošnji sezoni uspešno nastopa v A2-ligi. Je med glavnimi nosilkami ekipe Ecodem Alpo iz okolice Verone, za katero v povprečju dosega 14 točk na tekmo.

Januarja lani ste se na igrišče vrnili večmesečnem mirovanju zaradi hude poškodbe kolenskih vezi. Ste zadovoljni, kako ste to premostili?

Zelo zadovoljna. Vesela sem, ker se je vse skupaj izteklo brez zapletov. Kljub težki poškodbi sem bila ves čas zelo umirjena, med rehabilitacijo se mi ni mudilo. Veliko mi je pomagala bližina družine in prijateljev ter seveda dejstvo, da me je ekipa čakala. Na igrišče sem se vrnila brez treme, poškodbo sem premostila tako fizično kot psihološko. O njej zdaj sploh ne razmišljam več.

Letos pa spet igrate na zelo visoki ravni. Čutite, da ste ponovno ujeli pravo formo?

Čutim, da še nikoli prej nisem bila v tako dobri formi. Trener mi popolnoma zaupa, jaz pa njemu. To je za mojo samozavest bistvenega pomena.

Ste zadovoljni s svojo vlogo v ekipi?

Sem. Letos imamo še bolj kakovostno ekipo kot lani, saj so se nam med poletjem pridružile tri košarkarice iz A1-lige. Ni bilo ravno enostavno dobiti prave vloge v ekipi, pa vendarle mi je to uspelo. Kakovostne in izkušene soigralke mi pomagajo, da še naprej stalno napredujem.

Igranje v A1-ligi je najbrž še vedno vaš osebni cilj. Drži?

Seveda, a se mi nikamor ne mudi. V A1-ligo želim prestopiti, ko bo pravi trenutek za to. Vse odločitve v moji karieri so bile doslej pravilne, tako da vem, kaj moram storiti, da uresničim svoj cilj. Se pa ne obremenjujem s tem, ali ga bom dosegla čez eno leto ali dve.