Poslovil se je Tonino Zorzi

V 89. letu starosti se je v svoji domači Gorici poslovil nekdanji košarkar in trener Tonino Zorzi. Imel je bogato kariero, leta 2011 je vstopil v "Italia Basket Hall of Fame".

S košarkarsko žogo se je prvič spoznal v Gorici, dolgo let pa je igral za ekipo Pallacanestro Varese, in sicer med letoma 1954 in 1962. Bil je kapetan ekipe leta 1961, ko je prvič zmagala italijansko prvenstvo. V reprezentančnem dresu je nastopil 22-krat.

Po igralski karieri je presedlal v trenerske vode. Treniral je veliko ekip v Italiji, med temi Venezio, Sieno, Napoli, Reggio Calabrio, Pesaro, Avellino, Sassari, Rieti in Bologno.