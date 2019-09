Postani fit tudi ti: izbrali smo finaliste

Fitnes trenerka Gina Lazarević in strokovna komisija so se odločili: zbrali so šest kandidatov (izmed štirinajstih prijavljenih), ki se bodo potegovali za samo štiri mesta. Ena kandidatka je sicer že odstopila. Kdo bo torej z nami v Fitnes Planetu v Sežani hujšal do konca marca oziroma začetka aprila, bo odločalo število prejetih glasovnic. Škarje v roke, odprite časopis in začnite striči. Pet kandidatov se bo moralo dobro organizirati in angažirati sorodnike, prijatelje, sovaščane, kolege in vse znance ter navsezadnje vse naše bralce. Morajo jih prepričati, da so pravi in najbolj primerni za hujšanje in spremembo postave.

Imena šestih izbrancev (kdo je odstopil, boste lahko izvedeli v teku dneva na naši spletni strani) lahko preberete v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika, kjer boste dobili tudi prvo glasovnico.