Postani fit tudi ti: kandidati so ...

Kako glasovati? Na naši glasovnici (v Primorskem dnevniku) boste prečrtali ime kandidata. Glasovnico boste nato izročili v našem uredništvu do vključno petka, 27. septembra, do 15. ure. Glasovnico lahko tudi fotografirate s pametnim telefonom in jo pošljete preko elektronske pošte na naslov ginalazarevic.fitnes@gmail.com. Glasovnico bomo vsak dan objavili v športnih straneh našega dnevnika.

Imena štirih zmagovalcev, ki bodo z nami trenirali trikrat tedensko za šest mesecev, bomo objavili v prihodnji številki RekreAkcije v soboto, 28. septembra. Prvi trening pa bo v torek, 1. oktobra. Do takrat pa se morate kandidati zelo dobro organizirati. Pomemben bo vsak glas.