Pravi podvig Jadrana

KOŠARKA

Jadran – Ozzano 92:82 (19:12, 31:44, 59:63)

Jadran: Rolli 12 (4:5, 1:3, 2:3), Batich 5 (-, 1:5, 1:4), Demarchi 19 (0:1, 5:10, 3:5), Vecchiet 6 (2:3, 2:3, -), Jakin 1 (1:2, -, -), Pregarc 4 (-, 2:3, 0:1), Diminić 19 (3:3, 8:10, 0:3), Persi 0 (-, 0:1, -), Gobbato 26 (2:5, 6:8, 4:8), Milisavljevic 0 (-, -, -), Gulič in Sabadin nv. Trener: Jogan.

Košarkarji Jadrana so si v 4. krogu povratnega dela prvenstva v domači športni dvorani na Čarboli v Trstu privoščili prvouvrščeni Ozzano, ki je utrpel šele drugi poraz v letošnji sezoni. Za jadranovce je bila odločilna tretja četrtina, ko so uprizorili pravi preobrat. Delni izid je bil 33:19.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Gioielli Max di Zoppola – Zalet 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)

Zalet: Olivotti 11, Gulich 12, Luxa 1, Mbengue 0, Rapotec 7, Regent 0, Movio (L1); Dandri 0, Karadzic 0, Lakovič 6, Oberdan (L2). Trener: Bosich.

Zaletovke so se močno upirale prvouvrščeni Zoppoli. Še posebno napeta sta bila drugi in tretji set, ki sta se končala na razliko v korist seveda bolj izkušenih domačink.