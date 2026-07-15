Sandi Persoglia ostaja v isti ekipi, a v A2-ligi

Štmavrski odbojkar Sandi Persoglia bo tudi v prihodnji sezoni branil barve ekipe Gioia del Colle, bo pa tokrat zaigral v A2-ligi. Joy Volley Gioia del Colle, ki si je že dve leti na igrišču prizadeval za napredovanje v A2-ligo, je letos izkoristil priložnost, ko se je ponudila možnost, da ligo odkupi.

31-letni Persoglia bo v apulijski ekipi igral že tretjo sezono. »Zelo sem vesel, da ostajam v Gioii del Colle. To mesto in okolje sta zame postala kot drugi dom. Komaj čakam, da znova vidim vse naše navijače,« je v prvem odzivu za klub dejal štmavrski center.

Persoglia je večino svoje profesionalne odbojkarske kariere igral v A3-ligi, a to ne bo njegova prva izkušnja v A2-ligi. V sezoni 2018/2019 je že igral za Alessano, v sezoni 2020/2021 pa v Tarantu, s katerim si je med drugim tudi prislužil napredovanje v superlego.