Caterina Sedmak in Jana Germani med deseterico na EP

V nedeljo se je v nemškem Eckernfördu končalo evropsko jadralsko prvenstvo v olimpijskih razredih, na katerem je nastopilo tudi več slovenskih jadralk in jadralcev iz Italije.

Najbolj uspešni sta bili Caterina Sedmak in Jana Germani, ki sta prvenstvo sklenili v prvi deseterici. Sirenina jadralka Caterina Sedmak, ki v razredu nacra 17 tekmuje s Federicom Figlio di Granara, je osvojila šesto mesto, kar je njen najboljši rezultat v tej olimpijski klasi na velikih tekmovanjih, njena posadka pa je bila tudi prva izmed italijanskih posadk.

Jadralka vojaške mornarice in še vedno članica Sirene Jana Germani, pa je z novo-staro sojadralko Giorgio Bertuzzi, s katero je uspešno nastopala na olimpijskih igrah v Parizu in s katero je znova združila moči v letošnji sezoni, prvenstvo končala na osmem mestu v razredu 49erFX.

V razredu 49er sta nastopila še dva slovenska jadralca. Jan Pernarčič se je z Brunom Festom na koncu uvrstil na 20. mestu, Iztok Kalc, ki je z Liamom Al-Dilaimijem zastopal Slovenijo, pa je prvenstvo zaključil na 84. mestu.

Konec tedna se je v francoskem Biscarossu zaključilo tudi svetovno prvenstvo v razredu 420. Na njem sta nastopila tudi Sirenina jadralca. Noah Samuel Barbiero je s sojadralcem Matteom Mionijem osvojil 29. mesto v moški in mešani konkurenci. V mladinski konkurenci U17 pa je ravno tako Sirenin jadralec Giovanni Montesano s sojadralko Silvio Wally Moglia osvojil 34. mesto.