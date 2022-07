»Predstavili smo se v najlepši luči«

Projekt Žile Europeada 2020 v režiji ZSŠDI se je začel marca 2018. Pod taktirko koordinatorja Igorja Tomasetiga so skupaj s selektorjem Mario Adamičem sestavili prvo uradno nogometno reprezentanco Slovencev v Italiji, ki so ji kasneje nataknili vzdevek Žile.

Igor, kako ste na zadnji seji izvršnega odbora ZSŠDI poročali o Europeadi na Koroškem?

Najprej smo lahko ponosni, da smo uspešno zaključili Europeado, na katero smo se začeli pripravljati pred štirimi leti. Še dobro se spominjam, kako smo se skupaj z Adamičem in odbornikom Claudiom Cadezem prvi sestali s predsednikom deželne zveze Ermesom Cancianijem. Takrat smo postavili temelje naši reprezentanci, ki je uradno nastopala pod okriljem Figc Lnd. Medtem nam je vrgla polena pod noge pandemija in organizatorji so morali Europeado kar dvakrat preložiti. Tudi rezultatsko je bil nastop na Koroškem zelo pozitiven, saj smo izpolnili prvi cilj in smo se uvrstili v četrtfinale, v katerem smo naleteli na najboljšo ekipo, Južne Tirolce, ki so nato spet postavili prvaki. Fantje so se res izkazali. Tudi z nenogometnega vidika je bila Europeada zadetek v polno, saj smo spoznali veliko novih ljudi, pogovarjali smo se s predstavniki drugih evropskih manjšin in se z njimi družili.Europeada je bila po celi Evropi tudi medijsko dobro krita.Velja. Akreditiranih je bilo veliko novinarjev in o nas so pisali številni evropski časopisi. Zahvaliti pa se moram našim lokalnim medijem, ki so nam posvetili res veliko pozornosti. Tudi mi smo imeli velik odmev na družabnih omrežjih, saj je kolega Evgen Ban skrbel za promocijo Žil po Instagramu in Facebooku. Ob tem bi omenil ZSŠDI, Deželo FJK, ZKB Trst Gorica ter obe krovni organizaciji in deželno nogometno zvezo, ki so finančno podprli projekt in so nam bili stalno ob strani. Tudi na nogometnih tekmah na Koroškem.