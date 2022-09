Veslačici tržaškega kluba Saturnia Samantha Premerl in Maria Elena Zerboni sta osvojili »triplete«. Po zlatih kolajnah na državnem in evropskem prvenstvu v starostni skupini U23 sta se tržaški veslačici danes okitili še z zlatom med lahkimi skifisti na absolutnem članskem svetovnem prvenstvu v kraju Račice na Češkem. Dvojica (brez krmarja) je premagala ameriško in nemško posadko, na četrto mesto sta se uvrstili Brazilki.