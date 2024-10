Premoč Reala v finalu, naslov še tretjič v Madrid

Real Madrid je še tretjič zapored slavil na mednarodnem mladinskem košarkarskem turnirju Zudek No Borders Euro Cup. Tekmovanje v organizaciji AŠZ Jadran se je zaključilo danes s finalnimi tekmami. Realovi košarkarji so v finalu v dvorani PalaTrieste s kar 50 točkami razlike premagali moštvo Orange1 Bassano, končni izid tekme je bil 94:44. Šlo je za ponovitev finala prve izvedbe Jadranovega mednarodnega turnirja za starostno skupino U16. Tekma se je začela dokaj izenačeno, saj sta v prvi četrtini, ki se je končala pri izidu 13:8, prevladali predvsem obrambi. Odločilna je bila nato že druga četrtina, ki so jo španski košarkarji osvojili z delnim izidom 31:10. Večji del prednosti so si »blancosi« priigrali v sklepnih minutah prvega polčasa, ko je štiri zaporedne trojke zadel 14-letni Hrvat Toni Garma.

V drugem polčasu se razmerje moči med ekipama ni spremenilo. Košarkarji iz Bassana so se vendarle nekoliko opogumili, premoč Reala pa je bila prevelika. V obrambi so favorizirani Madridčani popolnoma zasenčili nasprotnike, v napadu pa so bili strelsko zelo razpoloženi in prikazali lepo skupinsko igro. Razlika je le še naraščala vse do konca tekme. Kot že omenjeno se je finalni obračun končal z izidom 94:44, omeniti pa velja nekaj statističnih podatkov, ki pričajo o premoči Reala. Španci so iz igre metali z 52,1% natančnosti (23:40 oz. 57,5% za dve točki in 14:31 oz. 45,2% za tri točke), ujeli 48 skokov (Bassano 32), vpisali 27 asistenc (Bassano 10) in 11 pridobljenih žog (Bassano 4).

Najboljši strelec finala Toni Garma je svojih 25 točk (2:2 za dve točki in kar 7:9 za tri) dosegel v le nekaj več kot 14 minutah igre. Dvomestno število točk so za Real prispevali še Američan Rhys Robinson (12), Črnogorec Andrej Fantić, Rus Vadim Voronstov in Belgijec Patrick Ona Embo (vsi tri po 11). Najboljši strelec Bassana je bil z 10 točkami Germano Patha.

Real Madrid – Orange1 Bassano 94:44 (13:8, 44:18, 66:32)

Real Madrid: Landoure 7 (3:5, 2:4, -), Corta Sanchez 6 (-, 3:7, 0:1), Arredondo 5 (5 (-, 1:3, 1:1), Ona Embo 11 (2:3, 3:5, 1:3), Vorontsov 11 (-, 4:6, 1:5), Garma 25 (-, 2:2, 7:9), Fantić 11 (1:2, 2:4, 2:5), Fevry 0 (-, -, -), Robinson 12 (-, 3:5, 2:5), Diarra 6 (0:1, 3:3, -), Hadi Adegbite 0 (-, 0:1, 0:2), Kutluay nv. Trener: Gomez Gago.

Orange1 Bassano: Modanese 8 (-, 4:10, 0:5), Henry 9 (2:6, 2:7, 1:2), De Santi 2 (-, 1:2, 0:2), Makasa 8 (-, 4:6, -), Von Saldaren 0 (-, 0:1, 0:2), Zrango 2 (-, 1:4, -), Kesteris 0 (-, 0:1, 0:1), Bruschi 0 (-, -, -), Sgarbossa 0 (-, -, -), Patrovicchio 0 (-, 0:1, -), Maiorano 5 (-, 1:5, 1:2), Visentin 0 (-, -, -), Patha 10 (-, 2:5, 2:4). Trener: Piasentin.

Milanski Armani še tretjič tretji, Robinson (Real Madrid) MVP

Tretje mesto so osvojili košarkarji milanskega Armani Olimpia, ki so v tekmi za 3. mesto z 82:71 ugnali turški Bahcesehir Istanbul. V tekmi za 5. mesto je madžarska Ratgeber Akademia s tesnim 85:84 ugnala ljubljansko Cedevito Olimpijo, v tekmi za 7. mesto pa je bil Bayern München z 82:61 boljši od domače ekipe Jadran Stars.

Najboljši strelec turnirja je bil kapetan Bassana Gideon Henry, za najbolj koristnega igralca turnirja (MVP) pa je bil izbran zelo obetavni ameriški košarkar Real Madrida Rhys Robinson.

Končni vrstni red Zudek No Borders Euro Cup 2024:

1. Real Madrid

2. Orange1 International Bassano

3. EA7 Emporio Armani Olimpia Milano

4. Bahcesehir College Sport Club Istanbul

5. Ratgeber Akademia Pecs

6. Cedevita Olimpija Ljubljana

7. Bayern München

8. Jadran Stars