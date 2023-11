Prestop v slovensko zvezo ji bo prinesel kakovostni preskok

Nabrežinsko smučarko Caterino Sinigoi, ki je poleti italijansko športno »državljanstvo« zamenjala s slovenskim in se naposled pridružila Smučarskemu klubu Gorica, le nekaj noči loči od prvega uradnega nastopa s slovensko trobojnico. »Letos prvi nastop komaj čakam. Če je v prejšnjih sezonah bilo nekaj treme, sem letos sproščena, komaj čakam, da se poženem po strmini,« navdušeno pričakuje novo sezono 20-letnica. Prva tekma jo čaka 27. novembra v Madonni di Campiglio (Fis).

Kljub prestopu je Sinigoi ohranila svojo ekipo: delo nadaljuje z dolgoletnim trenerjem Alešem Severom, kot lani trenira z Beatrice Rosca, ki ostaja pri SK Devin.

Zakaj za Slovenijo?

Za prestop v slovensko zvezo se je Caterina Sinigoi, dolgoletna članica SK Devin, odločila iz dveh razlogov. Prvič zato, ker verjame, da ji bo sprememba vlila še dodatne motivacije, sprememba pa ji tudi ponuja kakovostni preskok. Odslej bo namreč v tekmovalni program redno vključevala tekme evropskega pokala, ki so bile v prejšnjih sezonah izjema. »Če bi ostala v italijanski zvezi, bi bil ta proces nekoliko daljši,« je povedala že poleti tekmovalka, ki je doslej zbrala pet startov na tem rangu FIS tekmovanj. Letos bo sicer izbirala le tekme v bližnji Avstriji, Italiji in Švici, »saj za ostala oddaljena prizorišča nimam razpoložljivih finančnih sredstev. Ker uradno še nisem del slovenske B-reprezentance, moram vse stroške pokriti sama,« je včeraj še pojasnila 20-letnica, ki zato tudi vneto išče sponzorje. Zveza je že potrdila, da bo lahko startala na treh decembrskih tekmah evropskega pokala, ostale nastope pa mora še potrditi.

Izpolnitev otroških sanj?

Specialistka za slalom si bo s prestopom v slovensko zvezo bržkone zagotovila tudi nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu. »To mora zveza tudi še potrditi, a sem v Sloveniji letos edina mladinka, saj so ostale poškodovane. Če bodo rezultati med sezono dobri, pa mi bodo tudi krili stroške,« je pojasnila Sinigoi. Že januarja pa bi lahko tudi kronala svoje otroške sanje. »Ker se je ena od deklet B-reprezentance poškodovala, ni izključeno, da bi lahko prevzela njeno mesto na tekmi za svetovni pokal v Kranjski Gori, kjer ima Slovenija tudi več mest. To bi bilo res imenitno, a bom o tem izvedela verjetno le nekaj dni pred nastopom,« je navdušena Caterina, ki bi tako postala nasploh prva Slovenka v Italiji s startom na tekmi svetovnega pokala.

Bolje slalom kot veleslalom

Zelo pomembne bodo torej že prve tekme, na katerih mora Caterina potrditi svojo kakovost in pridobiti zaupanje zveze. Kot sama ocenjuje, je forma v slalomu zelo dobra. »Smučala sem sicer kar precej manj od načrtovanega, saj so bili pogoji septembra in oktobra pri nas zelo slabi. Z opravljenim delom pa sem v danih pogojih zadovoljna. V slalomu se počutim res zelo dobro, tehnika je prava in sem hitra. Manjka mi še nekaj dela na hujši strmini, a občutki na novih smučkah (prestopila je na smučke Nordica) so odlični«. Več smučarskih dni bi rada opravila v veleslalomu, kjer občuti predvsem pomanjkanje treningov med koli, a so bile razmere letos za vadbo veleslaloma slabe. »Kljub temu sem dobila prave občutke tudi s smučanjem na prosto, z novo opremo pa nimam težav,« je še pristavila. Glavnino dni je opravila samostojno s trenerjem Severjem in Rosco, nekajkrat pa se je pridružila tudi dekletom B-reprezentance. Ob vsakodnevni kondicijski vadbi je štirinajst dni smučala v Litvi v pokriti dvorani, ob krajših pripravah na Stelviu pa zdaj že bolj redno trenira na bližjem Möltallu.