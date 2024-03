Pri Soči bodo iskali najlepši »škljoc«

»Rad/a fotografiraš? Bi se rad/a preizkusil/a v športni fotografiji? Skupina SočaL prireja pravo priložnost zate.« Fotografija s tem napisom se je v torek pojavila na socialnih omrežjih Športnega združenja Soča, nekaj dni za tem pa tudi na hodnikih liceja Gregorčič-Trubar v Gorici. O iznajdljivi pobudi smo se pogovorili s predstavniki skupine SočaL, ki jo sestavljajo Simon in Julija Cotič, Adrian in Daniel Černic, Andrej Čavdek in Anika Tosolini, mladi iz sovodenjske in doberdobske občine, ki skrbijo za promocijo društva Soča po socialnih omrežjih.

»Gre za tekmovanje v športnem fotografiranju, ki se ga lahko udeleži kdorkoli, tako amaterji kot profesionalci. Dovolj je le, da imajo fotografski aparat ali za to primeren pametni telefon, in da fotografirajo na vsaj dveh tekmah moške ali ženske članske ekipe Soče v domači telovadnici v Sovodnjah. Med vsemi poslanimi slikami bo žirija izbrala najlepšo,« pojasnjujejo pri SočaLu in poudarjajo, da je prijavljenih že kar nekaj ter da je rok za prijavo podaljšan na današnji dan. Komisijo, čigar člane so včeraj razkrili na družbenih omrežjih Športnega združenja Soča, sestavljajo Beni Kosic, goriški trgovec, ki se v prostem casu pogosto ukvarja s fotografijo in veckrat tudi ujema utrinke na tekmah Soce, in Jan Grgič, urednik športnih strani in športni novinar Primorskega dnevnika. Vsi prijavljeni bodo prejeli simbolično nagrado za udeležbo, medtem ko bodo tisti, ki bodo stopili na tri najvišje stopničke, prejeli bogatejše nagrade, ki jih organizatorji tekmovanja še niso razkrili. »Za prijavo naj zainteresirani kontaktirajo skupino SočaL po elektronski pošti (naslov: szsoca.social@gmail.com), po Instagramu ali Facebooku. Izbrano fotografijo pa lahko udeleženci pošljejo do 20. aprila, ločeno od ostalih fotografij tekem, ki jih bomo z dovoljenjem avtorjev uporabljali za grafična oblikovanja in objave na družbenih omrežjih. S tekmovanjem želimo približati cim večje število ljubiteljev fotografije tako društvu kot športu nasploh. S fotografijami namreč lahko ujemamo nepozabne trenutke naših tekem, jih delimo s cim širšo publiko in tako tudi dokumentiramo naše delovanje,« še razlagajo in pristavljajo, da je njihov cilj tudi ta, da bi sovodenjsko telovadnico na tekmah Soče obiskalo vedno več ljudi. »Dolgoletno delo odbornikov, združeno z delovanjem skupine SočaL se že počasi obrestuje, saj je telovadnica ob sobotah zvečer skoraj vedno polna do zadnjega koticka. Najlepše pa je, da nas obišče publika vseh starosti: ogromno je tudi mladih,« še dodajajo.

Kaj pa SočaL? »Skupina je nastala septembra 2023 z namenom, da bi po socialnih omrežjih ovrednotili in promovirali bogato delovanja Soče in da bi s tem privabili večje število pokroviteljev. Odborniki društva so namreč prepričani, da je za rast našega športnega združenja nujno potrebna vključitev mladih in nam zaradi tega močno zaupajo in podpirajo vse naše pobude. V skupini ima vsak svojo nalogo, pomagata pa nam še Valentina Kosič, ki skrbi za prevode tekstov v italijanščino, in Soraja Tosolini, odgovorna za mladinska prvenstva. Poleg njiju je še Peter Persoglia, ki skrbi za predvajanje tekem po Youtubu,« sporočajo pri skupini SočaL in napovedujejo novost: kmalu bo na voljo tudi prenovljena spletna stran, ki sta jo pripravila Andrej Čavdek in Simon Cotič, urejal pa jo bo Tomaž Cotič.