Na letošnjem občnem zboru Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) je krovna organizacija slovenskega športa v svojo sredino sprejela tudi šahovsko društvo Lab Šah. Gre sicer za dvojezično društvo, ki v svoji sredi združuje tudi vse zamejske šahiste, ki med drugim skrbijo tudi za tečaje v slovenskem jeziku in na slovenskih šolah. Ob tej priložnosti smo se pogovorili s podpredsednikom Matejem Grudnom.

Več let ste si prizadevali, da bi postali del ZSŠDI-ja. Kako je potekal ta postopek?

Res je. Ko smo ustanovili društvo, še nismo imeli dvojezičnega statuta. Zato smo ga najprej spremenili in prevedli ter nato vložili prošnjo za članstvo. To so postopki, ki zahtevajo čas, tako da se je vse skupaj zavleklo približno dve leti, a bolje, da smo naredili vse, kot je bilo treba.

Že od samega začetka imate tudi zamejski šahisti pomembno vlogo v društvu.

Tako je. Vsi zamejci, bodisi s Tržaškega kot z Goriškega, smo se takoj združili v isto društvo. Vedno smo delovali kot skupina in se nismo delili in tudi ob tej priliki je bilo tako.

S šahom se ukvarjate na več nivojih, učite, tekmujete in organizirate turnirje. Kako bi predstavili dejavnost?

Res je, prisotni smo na vseh teh nivojih. Pri srcu nam je predvsem učenje šaha na šolah in učenje na začetniški ravni, ker verjamemo, da ima šah določene karakteristike, ki jih ne najdemo v drugih fizičnih športih ali drugih dejavnostih. Ukvarjamo se tudi z organiziranjem turnirjev, tudi mednarodnih, in nastopamo na raznih državnih prvenstvih ter turnirjih open. Letos smo prestopili v najvišjo šahovsko ligo master, na kar smo ponosni, saj nam je to uspelo izključno z domačimi šahisti, ki so včlanjeni v društvo, nismo kupovali drugih, da bi si izborili to napredovanje.

Tečaje pa organizirate tudi na slovenskih šolah.

Tako je. Ravno minuli teden smo pomagali pri organizaciji turnirja na šoli v Zgoniku, kjer je potekal troboj med osnovnimi šolami Zgonik, Šempolaj in Nabrežina. Na teh šolah se že nekaj let ukvarjajo s šahom in organiziramo tečaje.

Kaj načrtujete v bližnji prihodnosti?

Kar se tiče zamejstva, je to zamejsko prvenstvo. V torek, 16. junija, bomo prvič organizirali šahovsko zamejsko hitropotezno prvenstvo (blitz, 3 minute in dve sekundi dodatka za razmislek). Običajni rapid turnir pa nameravamo organizirati jeseni.

Poleg tega organiziramo junija turnir v Gradežu, letošnja novost pa je, da bomo jeseni v Trstu organizirali Rapid in Blitz festival, za katerega smo dobili tudi deželna sredstva.