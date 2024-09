Pri Zarji svetovni podprvak in številne kolajne

Lokostrelska sekcija bazovske Zarje se je od samega začetka dejavnosti, ki sega v leto 1986, lahko ponašala z zavidljivimi uspehi na vseh raznih deželnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Letošnja dvoranska sezona, ki se je začela 1. septembra, je zaznamovala pomemben uspeh. Od 8. do 10. septembra je potekalo v Avstriji,v kraju Moosburg, svetovno prvenstvo 3D Open v kategorijah compound olimpijski in goli lok. Zarjin lokostrelec Paolo Pockaj se je po tridnevnih napornih tekmah prebil v finale in pristal tik pod najvišjo stopnico na zmagovalnem odru in tako postal svetovni podprvak v kategoriji master compound 3D Open. Paolova življenjska sopotnica Ingrid Gruner se je udeležila tudi svetovnega prvenstva, a ji je za la ušel finalni del tekmovanja.

V Vidmu na 18 metrov

15. Septembra se je s tekmo 18 m outdoor v Vidmu pričela nova sezona tekmovanj na 18 m. Kar šest Zarjinih lokostrelcev se je udeležilo tega tekmovanja. Poletni treningi so se obrestovali in prinesli lokostrelcem Zarje šest medalj, kljub neustreznim vremenskim pogojem .

Maja Locatelli je v starostni kategoriji najmlajših spet dokazala premoč nad sovrstnicami in se povzpela na najvišjo stopničko. Jana Peric je v starostni kategoriji naraščajnic goli lok premagala sotekmovalko Johano Tul in zmagala zlato kolajno,takoj za njo pa je srebrno kolajno osvojila Johana Tul. V starostni kategoriji goli lok senior je Saša Smotlak odlično pristal na drugem mestu in si tako prislužil srebrno medaljo. V kategoriji compound sta Ingrid Gruner v kategoriji senior in Paolo Počkaj v kategoriji Master odnesla domov dve zlati medalji. Varovance trenerja Stojana Ražma čaka zdaj kopica tekmovanj do konca tega leta, predvsem v notranjosti Furlanije - Julijske krajine, Paolo Počkaj in Ingrid Gruner pa sta se uvrstila za državno prvenstvo 3D in bosta tekmovala na Sardiniji.