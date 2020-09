Prihaja Postani fit tudi ti 5.0

Poletje je za nami in marsikdo že pripravlja načrte, kaj bi storil zase v jesenskem in zimskem času. Res je, da nad nami lebdi novi koronavirus, toda življenje gre naprej. Novi izzivi tudi. Čas je tudi za našo novo akcijo »Postani fit tudi ti«, ki koraka v okroglo peto izvedbo. Prvo leto smo se zgolj segreli. Druga in tretja izvedba sta nama dokazali, da se je treba zelo potruditi, če se želi doseči uspeh. Četrta pa je bila posebna, saj nam je v zadnjem mesecu prekrižal načrte »lockdown«, prepoved gibanja in delno zaprtje meje. Kljub vsemu smo se odločili, da bomo organizirali peto izvedbo. S previdnostjo, (morda) z maskami, razkuževalnimi geli in primerno razdaljo. Da, stvar ni nemogoča. Akcija »Postani fit tudi ti« je izvedljiva tudi v takih koronarazmerah. »Absolutno. Upoštevali bomo vsa koronapravila in navodila zdravstvenih organizacij,« je dejala fitnes trenerka in mentorka skupnega projekta Gina Lazarević.

Kdo pa bo na vrsti letos? »Letos smo se odločili, da bomo sprejeli manj kandidatov. Recimo do tri, ampak pustimo se presenetiti. Po pogovoru bom ocenila in se odločila tudi glede na motivacijo posameznika. Prijavite se lahko vse do vključno sobote, 26. septembra (do 15. ure).

Tudi letos bodo nekatere novosti. »Vsako leto skušamo izboljšati svoj produkt, če ga lahko tako imenujemo. Tudi letos bo akcija trajala šest mesecev. Izbrali bomo kandidate, ki bodo trenirali trikrat tedensko. Prvi trening bo na programu v ponedeljek, 5., ali v torek, 6. oktobra,« je dejala Lazarevičeva, ki bo delovala skupaj s svojo ekipo Fit Pro.

Zakaj naj bi se posameznik ali posameznica odločili za udeležbo v naši skupni akciji preoblikovanja telesa? Prvič: ker se bo vsakdo, ki bo redno vadil šest mesecev, počutil bolje. Drugič: kilogrami bodo sproti kopneli. Tretjič: izboljšala se bo drža, mišična moč in tudi krvna slika ter normaliziral se bo krvni pritisk. Četrtič: vse to je brezplačno. Vadba z osebnim trenerjem, prehranska svetovalka, fizioterapevt in vstop v fitnes namreč kar nekaj stane.

Pa še to ... O vadbi v fitnesu, napredku, občutkih in splošnem počutju izbranih kandidatov bomo sproti mesečno poročali na strani RekreAkcija našega dnevnika. Ta je namreč cena, ki jo bodo morali udeleženci akcije »plačati«.

V sežanskem Fitnes Planet se torej vidimo začetek oktobra.

ZA INFORMACIJE IN PRIJAVO: ginalazarevic.fitnes@gmail.com