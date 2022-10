Primorec OK, teniška zmaga Vesne

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Romans Medea – Primorec 1966 1:3 (0:2)

Strelci: 15. Iadanza, 40. Coppola, 65. Bovino.

Primorec: S. Furlan, Schiavon, Ferluga, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola, Giovannini (Tafilaj), Casi (Bovino), Iadanza (Sigur), Lombisani (L. Furlan). Trener: Campo.

Primorec je v Romansu dosegel tri zlata vredne točke. Že po prvem polčasu so rdeče-beli vodili z 2:0. V drugem polčasu je ekipa trenerja Micheleja Campa zadela še tretji gol z Marcom Bovinom. »Zmaga je zaslužena in tri točke nam dajejo veliko kisika. Upam, da se bo zdaj trend obrnil,« je po tekmi dejal športni vodja Primorca Andrea Santi.

1. AMATERSKA LIGA

Isonzo – Sovodnje 3:1 (2:1)

Strelec: 30. Petejan

Sovodnje: Zanier, Juren, Umek, Rijavec, Feri, Ribolica, Čavdek (Ahmetasević), Petejan, Visintin (Falcone), Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj igrajo, ustvarjajo priložnosti, a pred nasprotnikovimi vrati niso konkretni. Že nekaj tednov jim ne gre od nog. Isonzo je v prvem polčasu ustvaril tri priložnosti za gol in dve žogi sta zatresli Zanierovo mrežo. Medtem je Janez Petejan uspel izenačiti. V drugem polčasu so se belo-modri trudili in v 85. minuti si je Jan Dornik izboril najstrožjo kazen, ki pa jo je tudi zgrešil. Isonzo je tretji gol zadel v sodnikovem dodatku. Sovodnje je tako zamudilo še eno priložnost, da bi obdržalo stik z boljšimi ekipami v skupini C.

Mladost – Domio 3:2 (0:2)

Strelca: 55. S. Mucci, 66. Cuzzolin, 80. S. Mucci

Mladost: Ballerino, Peric, Furlan, Mucci, Negrin (Ligia), Bianco, Ocretti, L. Veneziano (S. Mucci), Cuzzolin (Petronio), Scocchi (Di Bert), Zin. Trener: Roberto Veneziano.

Doberdobska Mladost je proti Domiu osvojila tri zlata vredne točke in se je tako pomaknila na varnejša mesta lestvice. Gostje so po prvem polčasu vodili z 2:0, Mladost pa bi lahko zmanjšala zaostanek, toda Ocretti je zgrešil enajstmetrovko. V drugem delu tekme so varovanci trenerja Veneziana stopili na igrišče s pravim pristopom in z resnim namenom, da ne ostanejo praznih rok. Že v 10. minuti je Samuel Mucci zmanjšal izid na 1:2, Cuzzolin je nato stanje izenačil, za tretji in zmagoviti zadetek je spet poskrbel Mucci in tako so se lahko domači nogometaši veselili pomembne zmage.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Campanelle 6:3 (3:0)

Strelci: 2. Montebugnoli, 30. Marturano, 44. Montebugnli; 50. K. Vidali, 75. M. Vidali, 80. Montebugnoli

Vesna: T. Košuta, M. Colja (Pertot), Renar, Veronesi (Corossi), J. Košuta (K. Vidali), Vidoni, Marchesan (Frediani), Marturano, Poiani (M. Vidali), Montebugnoli, Likar. Trener: Daris.

Vesna je s teniškim izidom zanesljivo premagala ekipo Campanelle, ki je na predzadnjem mestu lestvice. Resnici na ljubo, so v prvem polčasu boljše igrali gostje, domače moštvo pa je spretno izkoristilo vse priložnosti, ki so se mu ponudile. V drugem polčasu so gostitelji dosegli še četrti gol in s tem zapečatili srečanje. Gostje so v zadnjih minutah dosegli še dva zadetka, ko je Vesna ostala v desetih, saj je izkoristila vseh pet menjav.

Breg – Turriaco 1:0 (0:0)

Strelec: 59. Capraro

Breg: Blasevich, Cerebuch, Calabrese, Andreassi, Jan Čermelj, Maselli, Capraro (Madrussani), Udovicich, Abatangelo (Frangini), Del Vecchio (Savino), D'Alesio (L. Nigris). Trener: Bertucci.

Breg se je s težavo dokopal do novih treh točk proti nasprotniku, ki se je do zadnjega krčevito upiral. V prvem polčasu so gostitelji imeli na razpolago tri dobre priložnosti za gol, a pred nasprotnikovimi vrati niso bili natančni. V drugem polčasu je Breg nadaljeval z napadalno igro, toda večkrat je stopil v ospredje nasprotnikov vratar Marcolini, ki se je izkazal z nekaterimi dobrimi obrambami. V 59. minuti pa je nasprotnikovo številko ena presenetil Capraro, ki ga je premagal z glavo po lepem predložku z desne strani. Do konca tekme je Breg držal vajeti igre v svojih rokah, čeprav so gostje skušali presenetiti v protinapadu. A obramba, ki jo je vodil mladi Jan Čermelj (tudi član Žil), je bila vedno na svojem mestu.

Audax – Primorje 1924 4:1 (2:1)

Strelec: 10. Tesser

Primorje: Pahor (Milloch), Tesser (Patti), Indelicato, Fatigati, Muccio Crasso, Suppani (Jurissevich), Giampiccolo (Della Valle), Di Gregorio, Saule, Pocecco (Zestrea), Zudettich. Trener: Biasin.

Primorje je moralo v Gorici priznati premoč domačega Audaxa, ki je goste strl predvsem v drugem polčasu. V prvem polčasu je bila tekma precej izenačena, nato pa so gostje popustili.