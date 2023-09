Primorje ima novega predsednika

Primorje 1924 ima novega predsednika. Po trinajstih letih je, kot smo že poročali, nepreklicno odstopil Roberto Zuppin. V sredo so se člani zbrali na izrednem občnem zboru in izvolili nov odbor. Slednji je v petek zvečer imenoval novega predsednika: proseško društvo bo vodil Alessandro Spagnoletto (letnik 1976), ki se je proseškemu društvu pridružil lani kot trener mladinskih ekip. Pred tem je sodeloval s Chiarbolo, Muglio in Campanellami. Spagnoletto ne bo prvi izključno italijansko govoreči predsednik Primorja, ki ga je že leta 1963 vodil Antonio Cimador. Podpredsednik bo Igor Pauletič.

Drugi člani izvršnega odbora so: Aljoša Blason, Peter Emili, Dean Štolfa, Dario Husu, Dario Kovic, Matija Timeus, Nicola Bavila, Tiziano Simonutti, Axel Melli, Sebastian De Bosichi in Mitja Ozbič.