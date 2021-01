Primorskega smučarskega pokala - niza čezmejnih smučarskih promocijskih tekem v alpskem smučanju v organizaciji Smučarske komisije ZSŠDI in Notranjsko-primorske regije letos ne bo. Vodstvo tekmovanja z načelnikom Enniom Bogatzem na čelu je odločilo, da zaradi hude epidemiološke slike in izredno negotove situacije odpove letošnjo izvedbo in napovedalo, da bo moči usmerilo že v izvedbo 2022.