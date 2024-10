Primož Roglič predčasno sklenil letošnjo sezono

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je končal letošnjo sezono in ne bo nastopil na sobotni dirki po Lombardiji, je sporočila njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe. »Dolga sezona se je končala. Primož se je po dogovoru z ekipo odločil, da pod letošnjo sezono potegne črto in prične priprave za prihodnjo. Želimo mu dobro okrevanje in čudovito obdobje izven sezone, kar si Primož tudi zasluži,« je na omrežju X sporočila njegova nemška ekipa.

Štiriintridesetletni Zasavec je v letošnji sezoni najbolj zablestel na dirki po Španiji, kjer je ugnal vse tekmece in po letu 2019, 2020 in 2021 četrtič osvojil eno od treh najbolj prestižnih cestnih preizkušenj na svetu. Na dirki po Italiji ni nastopil, na dirki po Franciji pa je odstopil po padcu v 12. etapi. Rogliča sicer v nedeljo v Novi Gorici čaka dobrodelni kolesarski dogodek Zlati krog, ki se bo pričel ob 10.45.