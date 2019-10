Primož Roglič, zmagovalec na kolesu in na jadrnici

Nastop na Barcolani je bil za najboljšega kolesarja sveta Primoža Rogliča na krogu zmagovalke Way of life povsem nova izkušnja. Izziv je sprejel, se v Trst pripeljal navsezgodaj in še zmagal. »Očitno sem res prinesel nekaj sreče in veselja tudi slovenski jadralni ekipi,« nam je povedal po koncu regate.

V kratkem intervjuju je spregovoril tudi o podobnostih med jadranjem in kolesarstvom, o tem, kako je pomembna ekipa tako v jadranju kot v kolesarstvu, pa tudi o naslednji sezoni in o dirki, ki bo v ospredju v naslednji kolesarski sezoni.