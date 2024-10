Priznanje Juventussi tudi za Openko Noemi de Vincenzi

V torek zvečer so na sedežu jadralnega društva Lega Navale pri svetilniku pri Lanterni v Trstu podelili tradicionalna prestižna priznanja Juventussi, ki jih deželno združenje športnih novinarjev USSI »Marco Luchetta« vsako leto nameni mladim obetavnim športnikom. Med četverico nagrajencev si je letos prislužila mesto tudi tržaška slovenska veslačica Noemi de Vincenzi, doma z Opčin. De Vincenzi, dijakinja pomorskega zavoda Nautico in članica tržaškega kluba Nettuno, se je avgusta v Kanadi okitila s naslovom svetovne mladinske prvakinje U19 (dvojni četverec). Poleg nje so priznanja prejeli še veslač Josef Marvucic (Canoa San Giorgio), kolesar Davide Stella (Caneva) in hitrohodec Alessio Coppola (Trieste Atletica). Častni gost prireditve, ki je potekala v soorganizaciji bančnega zavoda BCC Venezia Giulia, je bil paralimpijski prvak Matteo Parenzan (ŠK Kras). Posebno priznanje sta prejela tudi športna novinarja italijanske redakcije TV Koper Capodistria Roberto Siljan in Arden Stancich.