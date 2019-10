Priznanje OKS za Ivana Peterlina

Od 21. do 23. oktobra bodo namreč v Grand hotelu Bernardin v Portorožu potekali Dnevi Olimpijskega komiteje Slovenije – Združenja športnih zvez. Dnevi OKS – ZŠZ so konferenčni dogodek Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, na katerem bodo z eminentnimi sogovorniki naslovili različne teme s področja stanja športa v Sloveniji, razvoja športa za vse, se posvetili kariernemu razvoju športnikov, analizirali povezovanje gospodarstva in športa, predstavili izvajanje Nacionalnega programa športa na lokalni ravni in predvsem omogočili razpravo o perečih vprašanjih ter iskali rešitve na postavljene izzive. Poleg konferenčnega dela bosta na dogodku v ponedeljek zvečer, 21. oktobra, tradicionalna dobrodelna prireditev za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij Fundacije za športnike in praznovanje 80. rojstnega dne legendarnega olimpionika Miroslava Cerarja, v torek, 22. oktobra, pa bodo zaznamovali obletnico ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ter podelili priznanja OKS - ZŠZ. Ob tej priložnosti bo plaketo OKS-ZŠZ, po predlogu Komisije za zamejski šport, prejel tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

Obrazložitev:

»Športni pedagog, profesor telesne vzgoje, trener, organizator, publicist – novinar, avtor radio in TV oddaj, avtor raziskovalnih del, skratka polivalentna osebnost. Zapisan z dušo in telesom športu, vendar ne v smislu gole tekmovalnosti, ampak športu, pojmovanemu predvsem kot sredstvu, ki pripomore k ohranjanju slovenske besede na mešanem italijansko – slovenskem ozemlju, kakršno je zamejstvo.

Ivan Peterlin se je takoj po zaključku študija na rimski univerzi vključil v športno gibanje na Tržaškem in s svojo vnemo in zagnanostjo postal ena vidnejših osebnosti slovenskega športa v Italiji. Njegovo neutrudno delo je nenadomestljivo prispevalo k uveljavitvi tega širokega gibanja, ki je najmasovnejši organizirani izraz slovenske prisotnosti izven državnih meja, posebno na mladinskem področju.

Pod njegovim vodstvom so ženske in moške ekipe nižje srednje šole Srečka Kosovela in Amaterskega športnega združenja Sloga osvojile vrsto zelo odmevnih tekmovalnih uspehov. Vzgojil je nešteto mladih in se uveljavil kot priznan odbojkarski trener tudi v širšem okolju. Dolgo je let je tudi v vodstvenih organih italijanske deželne odbojkarske zveze Fipav, pri kateri je tudi odgovoren za izobraževanje odbojkarskih trenerjev.

Štirideset let je aktiven tudi v vodstvenih organih osrednje zamejske krovne športne organizacije, ki je dosegla svojo sedanjo vlogo in organiziranost tudi z njegovim organizacijskim in intelektualnim doprinosom. S prevzemom vodstva Združenja slovenskih športnih društev v Italiji leta 2013 je vnesel v slovensko športno gibanje v Italiji nov zagon z realizacijo vrsto novih pobud in projektov. Je več let tudi član Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ ter delegat skupščine OKS-ZŠZ.

Vedno aktivno spremlja vsa dogajanja na širšem družbenem področju, tako v zamejstvu kot tudi v matici. Življenjsko pomembno za zamejski šport je tudi Peterlinovo publicistično delo. Prof. Peterlin je bil namreč pobudnik štirih raziskav o slovenskem športu v Italiji, ki so vselej bile tudi osnova in vodič pri uresničevanju usmerjevalnih planov in razvojnih smernic slovenskega športnega gibanja v zamejstvu.

Vsestranska razgledanost prof. Peterlina je vodilni element tudi pri njegovi časnikarski dejavnosti, v kateri od vedno spremlja dogajanja v zamejskem svetu nasploh, poseben poudarek pa daje svoji prvi ljubezni – športu.

Brez prispevka Ivana Peterlina bi bil slovenski zamejski šport nedvomno manj uspešen.«