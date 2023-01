Protislovenski izpad bodo obravnavali v Rimu

Novo leto, stari problemi. V mladinskih nogometnih prvenstvih se žal še slišijo rasistične fraze, ki temeljijo na predsodkih o narodnostih in jezikovnih razlikah med ljudmi. Protislovenske psovke so (spet) na dnevnem redu.

Primera, ki ju je vzelo pod drobnogled športno tožilstvo deželne nogometne zveze Figc Lnd, sta se zgodila v jesenskem delu sezone na nogometnih tekmah v starostni skupini do 15. leta starosti med Zarjo Bregom in tržaškim San Luigijem (kot je v ponedeljek poročala spletna stran triesteprima.it, ki je sicer omenjala le tržaško društvo) ter med Zarjo in žaveljsko ekipo Zaule Rabuiese. Pri Zarji so nam samo potrdili, da je postopek v teku.

Tožilstvo deželne nogometne zveze je večkrat zaslišalo vpletene osebe pri vseh treh omenjenih klubih. V kratkem naj bi daljše poročilo poslali v Rim, kjer bo primer rasizma obravnavalo tožilstvo državne nogometne zveze Figc.

Tudi funkcionar deželne nogometne zveze nam je potrdil, da je postopek v teku in tudi sami čakajo, kaj se bo iz tega izcimilo. Ponavadi tožilstvo upošteva le uraden sodnikov zapisnik, ki ga delitelj pravice napiše po vsaki tekmi in ga nato posreduje kluboma in disciplinski komisiji nogometne zveze. Sodnik v obeh primerih ni porabil črnila in v zapisniku ni napisano, da je prišlo do rasističnega izpada ali temu podobno. Priča nam je povedala, da je bil sodnik v obeh primerih zelo blizu nogometašev. Protislovensko psovko pa so slišali tudi ob robu igrišča.

Prav v Bazovici se je pred leti zgodil neljub dogodek, ko so mladi nogometaši miljske Muglie pomazali zidove v slačilnici v športnem centru Zarje. Miljsko društvo je zgledno odreagiralo in ukrepalo tako, da so »krivci« počistili žaljive napise in se obenem javno opravičili bazovskemu društvu.

O primeru, ki ga obravnava tožilstvo deželne nogometne zveze, bodo poročali v prihodnjih tednih ali mesecih.