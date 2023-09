Provedel, številka 94, Rusija in Pordenon (VIDEO)

Šport ni samo fizični napor, tekmovalnost, borba. Šport so tudi čustva, emocije. In to smo lahko vsi na svoji koži občutili, ko smo v torek pozno zvečer gledali sodnikov dodatek na tekmi prvega kroga nogometne lige prvakov med Laziem in madridskim Atleticom. Če je bila tekma v glavnem precej dolgočasna, seje prav gotovo ne bomo spomnili kot take. Laziev vratar Ivan Provedel je v 94. minuti (zapomnite si številko 94!) z glavo dosegel izenačujoči zadetek proti madridskemu Atleticu. Premagal je slovenskega vratarja Jana Oblaka.

29-letni Provedel (letnik 1994), ki na dresu nosi številko 94, je odraščal v kraju Cecchini med Prato in Pasianom na Pordenonskem. Treviso, kjer je nogometno odraščal (eno sezono je igral tudi v mladinskih ekipah Pordenona), je skoraj bližji kot Videm. Njegov prvi klub je sicer bil Visinale. Ivanov oče Venanzio je umrl leta 2016, ko je bil star 82 let. Bil je uspešen podjetnik, ki se je poročil z Rusinjo Eleno Kalinino, univerzitetno profesorico angleškega jezika na moskovski univerzi. Kalinina se je nato preselila v Italijo. Ivanov moskovski dedek in babica sta v predmestju ruske prestolnice živela zraven slavnega ruskega vratarja Leva Jašina, ki je bil tudi njun dober prijatelj. Jašin, ki je igral za takratno Sovjetsko zvezo, je bil eden izmed najboljših vratarjev v nogometni zgodovini.

