Prva domača zmaga Sesljana, derbi Zarji

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Codroipo 0:2 (0:2)

Strelca: 15. Beltrame, 18. Ruffo

Juventina: Mecchia, Munzone, De Cecco, Botter, Colavecchio, Russian, Zanolla, Tuan, Lombardi, Piscopo, Agnoletti. Trener: Bernardo.

Položaj Juventine na lestvici se je po porazu proti Codroipu kapetana Alessia Codromaza bistveno poslabšal. Oba gola sta padla v uvodnem delu tekme.

Sistiana Sesljan – Fiume Bannia 2:1 (2:1)

Strelci: 4. Vekič, 15. Girardi (FB), 18. Disnan

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Liut (Stefani), M. Crosato, Vasques, Loggia, Disnan, Vekič (Schiavon), Gotter (E. Colja), Francioli (Dall'Ozzo). Trener: Godeas.

Nogometaši Sistiane Sesljana so končno prebili led in dosegli prvo zmago na domačem igrišču. Vsi trije goli so padli v uvodnih dvajsetih minutah. Najprej je v polno zadel Vekič, a gostje so reagirali in okrog četrt ure so že izenačili. Tri minjute kasneje so spet zadeli »delfini«, za katere je bil natančen Disnan. V nadaljevanju sta obe ekipi ustvarili kar nekaj priložnosti, a rezultat se ni več spremenil.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Romans Medea 2:0 (1:0)

Strelca: 38. Badžim, 50. Kuraj 11-m

Krasb Repen: Bužan, Degrassi (Ačić), Ferluga, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec (Pagano), Badžim (Sancin), Velikonja (Paliaga), Kuraj, Pitacco (Solaja). Trener: Kneževič.

Kras je doma zasluženo premagal Romans Medeo in tako obdržal stik z vodilnim UFM, ki je bil z 2:0 boljši od Trivignana. Varovanci trenerja Kneževiča so imeli premoč skozi vse srečanje in tudi več priložnosti za gol. V prvem polčasu je v 38. minjuti zadel v polno Badžim, v začetku drugega dela tekma pa je podvojil Kuraj iz enajstmetrovke.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Muggia 2020 1:1 (0:1)

Strelec: 79. Ceglie

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Carbone, Fangini, Čermelj, Udovicich (Nigris), Farci (Renar), Delvecchio, Sabadin, M. D’Alesio (Madrussani), Ceglie. Trener: Biloslavo.

Proti vodilni Muggii so Bregovi nogometaši v Dolini osvojili dragoceno točko. Z malenkost več sreče bi lahko posegli celo po polnem izkupičku, saj so imeli kako priložnost za gol več od gostov. Sicer pa je neodločen izid proti nespornim favoritom za prestop v višjo ligo dobrodošel. Ienačujoči zadetek za gostitelje je dosegel Ceglie v 79. minuti.

Sovodnje – Santamaria 2:0 (1:0)

Strelca: 25. Kožuh, 83. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Umek, Simčič, Rijavec, Feri (A. Juren), Petejan, Maugeri (Baldassi), Čavdek, Klančič (Predan), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Tekma v Sovodnjah ni bila najlepša, a kot je na koncu dejal športni vodja Marko Fajt: »Pomembno je, da smo osvojili tri važne točke«. Prvi gol je v prvem polčasu zadel Blaž Kožuh s prostega strela. V drugem polčasu pa je postavil piko na i Martin Juren, ki je žogo preusmeril v mrežo s špico stopala.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec 1966 – Zarja 0:3 (0:1)

Strelca: 5. Del Rio; 59. Lucchesi, 87. Del Rio

Primorec: A. Bagattin, Kolibaly, Bigah, El Hidani, Celardi, Deghi (Minozzi), Touba, D. Bagattin, Varzaru (Giani), Sadik, Sartoretto (Kaurin).

Zarja: Savi, Čufar, Stocca Kralj (Racman), Matassi, Škabar, Lucchesi, Laknori (Danese), Macor (Fabris), Rizzotto (M. Lakoseljac), Kočič, Del Rio (Merkuza). Trener: F. Lakoseljac.

Rdeč karton: Deghi.

Derbi v Trebčah si je ogledalo kar lepo števiolo gledalcev (našteli smo jih nad 200). Po pričakovanju je Zarja premagala Primorec, ki je skoraj z obema nogama že izpadel v 3. amatersko ligo (slednjo bodo spet uvedli v prihodnji sezoni). Zarjanom pa so tri točke še kako dobrodošle za miren obstanek v ligi. Primorčevi nogometaši so se kar dobro upirali favoriziranim gostom in proti koncu tekme celo zadeli vratnico in hitro zatem še prečko. Tekma se je za goste začela na najboljši način, saj so že v 5. minuti zadeli v polno z Del Riom. V nadaljevanju pa je bilo srečanje izenačeno. Gostje so podvojili v 14. minuti z Lucchesijem (gol z glavo). Domači nogometaši se niso dali in se srčno upirali zarjanom, ki so tretji gol dosegli šele proti koncu srečanja.

CGS – Vesna 2:2 (2:1)

Strelec: 20. A. Kerpan; 79. A. Kerpan

Vesna: Škerk, Sosič, Legiša, Košuta, Vidoni, Kaurin, Matuchina, Pojani (Visconti), Antonič (K. Vidali), A. Kerpan, Giovannini. Trener: Mozetič.

Nogometaši Vesne, ki so zaradi gripe nastopili v zelo okrnjeni postavi, so v Trstu igrali neodločeno proti na lestvici nižje postavljeni ekipi CGS. Glede na “kratko klop” pa so s točko vsekakor zadovoljni, tudi zato ker so že zaostajali z 0:2. Za izenačenje gostov je poskrbel Albert Kerpan, ki je v 20. minuti prvega polčasa zmanjšal zaostanek na 1:2 in nato v drugem delu tekme dosegel krasen gol po strelu zunaj kazenskega prostora.

Muglia – Primorje 1924 5:1 (2:1)

Strelec za Primorje: 36. Rovina

Primorje: Milloch, M. Ndiaye, Altaf, Morleo (Kopinšek), Beorchia, Miniussi, Rovina (Spalletti), Lago, D. Ndiaye, Ciobanu (Fraia), Giudice. Trener: Fiore.

Primorje se je v prvem polčasu enakovredno upiralo Muglii. Gostje so celo povedli in domačini so igrali z možem manj zaradi izključitve. A pred odmorom je Muglia uspela dvakrat premagati vratarja Millocha. V drugem polčasu je nato Primorje popustilo in domačini so zadeli še tri gole.