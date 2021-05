Prva zmaga Doma

Dom - San Vito TS 65:62 (15:12, 31:30, 53:45)

Dom: Devetak nv, Abrami 11 (3:4, 4:7, 0:1), Visintin 9 (5:7, 2:6, 0:2), Onesti 3 (1:2, 1:3, -), Demartin nv, Mucci 2 (-, 1:3, -), Komic 4 (-, 2:4, -), Menis nv, Valentinuzzi 22 (16:23, 3:13, -), Jakin 6 (-, 3:11, -), Lažić 6 (4:6, 1:5, 0:2), Salvi 2 (-, 1:7, 0:1). Trener: Dražen Grbac.

PON: Komic.

Košarkarji Doma so na drugi prvenstveni tekmi v letošnji D-ligi prebili led in v domači telovadnici strli odpor tržaškega San Vita. Tekma je bila na nizki tehnični ravni, Dom pa je vseskozi rahlo vodil, kljub temu, da je pod košem zgrešil veliko metov. Igralci Dražena Grbaca so si v tretji četrtini priigrali 11 točk prednosti. Gostje pa so odreagirali in 40 sekund pred koncem zadnje četrtine povedli pri izidu 61:62. Tedaj pa je stopil v ospredje kapetan Abrami, ki je s tremi zaporednimi točkami poskrbel za vodstvo Doma, nasprotnikov poskus za tri točke za izenačenje v zadnji sekundi pa ni našel poti do obroča. Med posamezniki je izstopal Valentinuzzi, ki je prispeval 22 točk in 15 skokov (7 v napadu). Naj tudi omenimo dobro predstavo trojice mladih Onesti, Mucci in Komic.

Kot zanimivost velja omeniti, da Dom na tekmi ni zadel niti ene trojke (0:5), kar je v današnji košarki prava redkost. Že v soboto si bosta Dom in San Vito ponovno stala nasproti. Ob 20.30 v Tržiču bosta ekipi odigrali tekmo drugega kroga povratnega dela prvenstva.