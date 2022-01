Prvenstvo bo za Jadran Monticolo&Foti daljše

Vse kaže, da se bo prihodnji konec tedna vendarle spet nadaljevalo prvenstvo C-lige gold, v katerem je leto 2021 uspešno zaključil Jadran Monticolo&Foti. Deželna zveza za Veneto, ki je odgovorna za najvišje deželno prvenstvo, je tekmovanje namreč prekinila tik pred koncem leta, zamrznila pa ga je vse do 30. januarja, tako da bi se tekme morale nadaljevali 5. in 6. februarja. Uradnega sporočila zveze o nadaljevanju pa sicer še ni.

Ekipe bodo prihodnji teden igrale 4. krog povratnega dela, skratka po sporedu, kot da dolge prekinitve ne bi bilo, štiri zaostale kroge pa bodo povečini igrali po končanem rednem delu. Prvi del prvenstva se torej ne bo končal 10. aprila, ampak šele 1. maja.

Jadran Monticolo& Foti, ki je zadnji nastop v ligi opravil z odliko in končal nastope pred prekinitvijo na visokem 4. mestu, se bo torej na igrišče vrnil v nedeljo, 6. februarja, ko ga v domači telovadnici na Opčinah čaka druga sila prvenstva Basket Piani Junior iz Bocna, zaostale tekme pa bo igral šele marca in aprila: marca proti vodilni Padovi (1. krog povratnega dela), nato po koncu rednega dela še (po vrsti) z Miranom (2. krog povratnega dela), Oderzom (3. krog povratnega dela) in tržaškim Cusom Is Copy (zadnji krog prvega dela). Vse zaostale tekme bodo jadranovci igrali v gosteh.

Zaradi daljše prekinitve prvenstva je zveza nadalje morala spremeniti tudi potek play-offa in play-outa.

