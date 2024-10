Prvi letošnji Športel o olimpijskih in paralimpijskih igrah

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, prvi v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v delno prenovljenem koprskem studiu gostil jadralko Jano Germani, ki je na olimpijskih igrah v Parizu dosegla 5. mesto v razredu 49er FX, športnega vodjo TPK Sirena Roberta Škerlavaja in namiznoteniško igralko AŠK Kras Martino Milič, ki je ena izmed »sparring partneric« novopečenega paralimpijskega prvaka Mattea Parenzana. V videopovezavi se je v pogovor vključila mlada Sirenina jadralka Caterina Sedmak. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in Spilimbergom ter odbojkarski Turnir pijateljstva za ženske ekipe U18 v organizaciji AŠD Kontovel in ZSŠDI, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Krasom Repen in ekipo Maniago Vajont. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval trener Kontovelovih košarkarjev Boban Popovič.

Klikni in oglej si oddajo