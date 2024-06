Rado Kalc (Gaja) bronast na EP v kolesarski orientaciji

Orientacist ŠZ Gaja Rado Kalc se bo z evropskega prvenstva v kolesarski orientaciji, ki te dni poteka na Poljskem, vrnil vsaj z enim odličjem. V disciplini sprint se je 15-letnik (16 let praznuje junija) prebil na stopničke v kategoriji M17. Vsvojem krstnem nastopu na evropski sceni je med leto starejšimi konkurenti odlično opravil na najkrajši razdalji: »Cilj je bila uvrstitev v deseterico. Po prvih kontrolnih točkah sem se odločil, da pospešim, ne da bi pri tem tvegal tehnične napake. Izšlo se je zelo dobro, z rezultatom sem zelo zadovoljen,« je za spletno stran fiso.it povedal dijak 2. razreda smeri Gradnje, okolje in prostor (Gop) zavoda Žiga Zois v Trstu. Za češkim zmagovalcem Radekom Lesagejem je zaostal 53 sekund. Drugi je bil Francoz Jildas Laure. Nastopalo je 29 mladih under 17.

V petek je v Ostrodi, južno od Gdanska, tekmoval na dolgi razdalji in osvojil 13. mesto. Od italijanskih reprezentantov je edini v mladinski konkurenci. V soboto ga čaka še tekma na srednje proge, v nedeljo pa še štafeta med mladinci M20. Od italijanskih reprezentantov se je prvi dan prvenstva na stopničke prebila tudi Iris Aurora Pecorari med W20.